"No sabemos cómo jugar y dependemos de la suerte"

Bono reconoce que el Sevilla está atravesando una mala racha y que necesita una forma de afrontar los partidos "Acabas atacando y defendiendo con anarquía si no lo tienes claro y no podemos dejarlo a alguna genialidad individual", criticó el portero marroquí

La nueva derrota del Sevilla ante el Getafe ha agravado aún más la crisis del equipo de Sampaoli, que no consigue alejarse de la zona baja de la clasificación.

Bono, portero del equipo, fue muy claro para analizar la situación que atraviesa el equipo sevillista: "Está claro que la cara de hoy no fue buena y al final se ve en el resultado. Tenemos que encontrar una forma de afrontar y jugar los partidos y agarrarnos a eso. No entrar en una confusión, porque no sabes cómo jugar y dependes de la suerte. Acabas atacando y defendiendo con anarquía si no lo tienes claro. Es cosa de nosotros los jugadores, entenderlo y saber qué hay que hacer".

El guardameta marroquí admitió que el equipo ha dejado de ser competitivo: "En un club como el Sevilla, cuando los resultados no están, cuesta a nivel emocional y es más difícil. Nos tenemos que juntar, encontrarnos y establecer formas que nos permitan ser competitivos y ganar. Si no, será cosa de la suerte o de alguna genialidad individual".

En su opinión, han de trabajar juntos con la cabeza fría pese estar inmersos en una situación a la que no están acostumbrados: "Hay que tener tranquilidad y trabajar. No podemos llegar a un partido pensando que tenemos que salir de ahí o meternos con los de arriba. Hay que tener una línea clara y trabajar. Es muy importante tener la cabeza fría y demostrar profesionalidad, focalizando en ser mejor individualmente y para el equipo".