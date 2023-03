Solbakken advierte: "No se lo voy a poner fácil"

El seleccionador noruego cree que, a pesar de la baja de Erling Haaland, seguirán siendo competitivos Noruega está concentrada en Marbella para preparar el partido de clasificación contra España

El seleccionador noruego de fútbol, Ståle Solbakken, cree que la decisión del Real Madrid de vender a Martin Odegaard hace dos años al Arsenal fue lo mejor para el club y para el propio jugador.

"Fue muy bueno para el desarrollo de Martin, y el Real Madrid se las ha arreglado sin él. Tiene unos jóvenes mediocampistas muy prometedores, dos franceses que lo han hecho muy bien, y veteranos que mantienen el nivel. Venderlo en ese momento fue la decisión correcta para el club y aún más para Martin", dijo.

Solbakken, cuya selección se encuentra estos días en Marbella para preparar el partido de clasificación para la Eurocopa 2024 contra España, cree no obstante que si Ødegaard se hubiese quedado en el Real Madrid, podría ser capitán como lo es ahora del Arsenal, donde se ha convertido en unas de las estrellas de la liga inglesa.

El técnico noruego resaltó que tiene "alternativas" para cubrir la baja inesperada de su máxima estrella, el delantero del Manchester City Erling Haaland, que ayer abandonó la concentración al no recuperarse de unas molestias en el pubis y no podrá jugar ni contra España ni tres días después frente a Georgia.

LA BAJA DE HAALAND

La ausencia de Haaland no cambia demasiado el plan para enfrentarse a España, aunque sí el del siguiente compromiso, aseguró Solbakken, quien dijo mantener tres dudas en el once inicial para jugar dentro de tres días en Málaga.

"He escuchado que una televisión española filmó el entrenamiento, así que no se lo voy a poner fácil", declaró al ser preguntado por un posible once inicial en una rueda de prensa sólo para periodistas noruegos y transmitida por varios medios digitales de ese país.

Solbakken señaló que ha trazado un "plan" y que tanto el delantero de la Real Sociedad, Alexander Sørloth, como el del Celta de Vigo, Jørgen Strand Larsen, pueden jugar un rol "central".

Aparte de a la estrella del City, Noruega perdió a principios de semana al central Kristoffer Ajer (Brentford), también por lesión, pero Solbakken ha declinado llamar a algún jugador para sustituirlos en la convocatoria.