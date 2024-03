La rueda de prensa de Luis de la Fuente y Dani Carvajal, en directo

Más sobre Vinicius o Rodrygo

Dani Carvajal: "Te puedes lesionar más entrando flojo que fuerte. Siendo amistoso, hay acciones en las que te puedes regular, no vas tan al límite. Por mi parte, no me guardaré nada. Vinicius me sorprendió para bien y la mejora que ha dado ha sido espectacular. Recibió mucha crítica y algunos jugadores no han sido capaces de sobreponerse. Ahora es uno de nuestros líderes".