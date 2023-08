Roures: "La Asamblea no es más que un paripé de Rubiales para justificar sus actos"

Jaume Roures ha asegurado que no le sorprendió la actitud de un Luis Rubiales al que conoce a la perfección desde hace mucho tiempo "Si quisiera dimitir, ya lo habría hecho"

Jaume Roures, socio gestor de Mediapro, ha tachado de "paripé" la Asamblea convocada este viernes por la Real Federación Española de Fútbol para tratar la situación de su presidente, Luis Rubiales, tras los actos sucedidos en la celebración del título mundialista de la selección española de fútbol.

Roures, viejo conocido ya de Rubiales, no ha dudado en sentenciar que la Asamblea no es más que una excusa para poder justificarse de algún modo y continuar mandando al frente de la Federación. "Si hubiera queridio dimitir, ya lo habría hecho" ha asegurado en declaraciones a SPORT durante la presentación de la plataforma que ofrecerá el Mundial de baloncesto.

"Rubiales no tiene ninguna salida honorable llegados a este punto, por lo que todo lo que pueda suceder en la Asamblea no tiene ningún tipo de sentido" ha expresado al respecto de la situación de un Luis Rubiales sobre quien asegura que no le sorprendió en absoluto su actitud.

"Le conozco desde hace muho tiempo y sé perfectamente como es. Sus caprichos le han hecho perder mucho dinero a la Federación. Lo que me ha sorprendido es la poca regresión que hubo en el primer momento" ha asegurado.

"La situación es insostenible. De algún modo terminará por saltar" ha terminado por sentenciar sobre la existencia de la más mínima posibilidad de que Rubiales siga siendo el presidente de la RFEF esta próxima camapaña.