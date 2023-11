Morata: "Lamine tiene 16 años, pero parece que tenga 28"

El capitán se ha deshecho en elogios hacia el futbolista del Barça, quien ya se ha convertido en un fijo de la absoluta "Es alucinante y ya es una realidad del Barça y de España. Todo lo bueno que le pase será bueno para la selección", ha dicho

El capitán de la selección española de fútbol, Álvaro Morata, ha comparecido en rueda de prensa para valorar la previa del encuentro de la 'Roja' que le enfrentará a Georgia el domingo 19 de noviembre a partir de las 20:45 horas.

Uno de sus compañeros en la delantera del combinado nacional es Lamine Yamal, quien ya suma tres encuentros bajo las órdenes de Luis de la Fuente y que si suma minutos ante Georgia será miembro de la selección española de plenos derechos, sin ya opciones de ser convocado con Marruecos.

"Tiene 16 años, pero parece que tiene 27-28. Es una cosa alucinante, para felicitar a todos los entrenadores que ha tenido en su carrera. Es una realidad del Barça y de España y todo lo bueno que le pase será bueno para la selección. Es menos tímido de lo que parece, un gran chico y un gran jugador. Se integra en el grupo de manera fácil y hace bromas, no hay que estar detrás de él para que se integre", ha explicado Morata sobre el futbolista del Barça.

El delantero del Atlético de Madrid ha avalado la continuidad del seleccionador al frente del equipo, a pesar de que en 2024 haya elecciones en la Federación, las cuales, espera que sean antes de la Eurocopa.

"Aunque estemos en una selección, las cosas requieren su tiempo construirlas. Necesitamos construir un equipo. Es difícil trabajar porque estamos muy pocos días y muchos partidos. Todo lo que sea mantener el bloque que hemos creado sería muy positivo y él da mucha confianza a los jugadores", ha argumentado.

Revertir la mala dinámica

Morata ha pasado de estar en el ojo del huracán de las críticas a ser uno de los goleadores más en forma del fútbol europeo. "Es una cuestión de confianza, he jugado muchos partidos seguidos y como titular. Antes me preocupaba de muchas cosas de las que no tenía el control. Estoy feliz en mi equipo y en la selección", considera el colchonero, quien firma no marcar ni un gol más y ganar la Eurocopa y la Liga.

Preguntado, también, por la exigencia del calendario, Morata ha respondido que a los jugadores "no nos preguntan, solo somos empleados y tenemos que seguirlo". En esta línea, ha añadido que "contra más partidos, hay más riesgos de lesión, pero las lesiones llegan cuando menos te lo esperas", aunque "a veces no importa si te cuidas o si el entrenador te da descanso".