Siga en directo la rueda de prensa de Luis de la Fuente y Álvaro Morata

"Lo que yo pueda decir no va a cambiar nada. Prefiero no habler de estos temas, pero ojalá sea antes de la Eurocopa. Estaría bien".

"Es un orgullo tremendo ser capitán. Quiero dar las gracias a todos los entrenadores y los capitanes que he tenido en todas las categorías. Lo único que te da dolor de cabeza es que tienes que recoger el dinero de las multas y alguno hay que recordárselo. Mi función es que todos se sientan a gusto. Todos son grandes jugadores y me lo ponen muy fácil".

"A los jugadores no nos preguntan. Sólo somos empleado y tenemos que seguir el calendario. Contra más partidos, hay más riesgos de lesión, pero llegan cuando menos te lo esperas. A veces no importa si te cuidas o si el entrenador te da descanso".

"Me llena de orgullo jugar con él, porque hemos compartido muchos momentos cuando éramos jóvenes. He tenido la suerte de ganar un título gracias a él, por su gol contra Italia. Ojalá estemos juntos en la Eurocopa".

18:57 Cambio en Morata "Es una cuestión de confianza. He jugado muchos partidos seguidos de titular y eso te da confianza. Estoy a gusto en mi equipo y aquí y soy feliz. Antes me preocupaba de cosas en las que no tenía control".

18:57 Hasta aquí las impresiones de Luis de la Fuente. Turno para el capìtan Álvaro Morata.

18:55 Recibimiento Valladolid "Tenemos que estar a la altura de lo que nos pide la gente, por correspondencia, porque la gente está entregada con nosotros. Es un partido importantísimo para España y la ciudad de Valladolid. No podemos fallar".

18:54 Jesús Navas "Es mi ojo derecho. Le conocí con 15 años y tuve el honor de entrenarle. Nos hemos reencontrado después de muchísimos años. Es un ejemplo de humildad y modestia. Un futbolista que lo ha ganado todo y convive con todos los futbolistas. Es un futbolista que ha hecho época y aún le queda cuerda. Dejará el fútbol cuando quiera, porque tiene una actitud y una energía ejemplar. Rinde como nadie".

18:53 Posible renovación antes de la Eurocopa "Al contrario de Luis Enrique, me gustaría renovar antes. Seguro que vamos a llegar a un acuerdo. Cuando llegue el momento, si ambas partes estamos contentos no habrá ningún problema. ¡Si ya dije que me gustaría renovar hasta el Mundial de España!".

18:52 Rotaciones "Están todos en perfecto estado, pero no puedo adelantar nada, porque aún no he hablado con los jugadores. Seguro que va a haber cambios. Ha habido futbolistas con muchos minutos, pero es un partido muy importante. Aquí no hay partidos de trámite. Cualquier partido que juegue España es oficial y queremos ganar y jugando bien".

18:50 Nuevos futbolistas "No se hace debutar a un futbolista por un capricho o por darle un regalo. Soy de una generación que no regalo nada. Todos los futbolistas que están aquí se lo han ganado. No sé lo que depara el futuro. Desgraciadamente, de aquí a junio habrá lesiones y abrirá la puerta a futbolistas que aún no han venido. el grupo está muy claro, pero es un grupo de más de 30 futbolistas. Luego habrá que dejarlo en 25-26. Seguro que habrá algún jugador más que podrá entrar, porque habrá contratiempos".

18:48 Gavi "Es hiperactivo. No quiere parar nunca. Solo hay que verle entrenadr. Los buenos jugadores no descansan nunca. Cuando terminan la Liga juegan con sus paises. Son buenos y especiales porque ese ritmo solo lo pueden aguantar los más buenos. Hay que dosificar, pero Gavi es muy joven y un superdotado. Puede aguantar este ritmo. Además, aún estamos en noviembre. Vamos a valorar el partido de mañana, pero lo queremos ganar dejando una buena sensación".