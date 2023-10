Morata evita sacar pecho por su gol ante Escocia

El delantero abrió la lata con un remate de cabeza de puro delantero centro Morata logró su gol número 34 con la camiseta de la selección española

Álvaro Morata es el delantero centro titular de la España de Luis de la Fuente. El futbolista del Atlético está agradeciendo con goles la confianza del seleccionador y ante Escocia no fue una excepción. El referente ofensivo de La Roja abrió la lata ante un combinado británico muy rocoso y que permitió muy pocas ocasiones a los españoles.

El propio futbolista lo analizaba de esta manera a los micrófonos de Teledeporte: "Ellos son un rival difícil, fuerte físicamente, y nos ha costado, pero hemos ganado, así que muy contentos”. Sobre el tanto, se lamentó de que "he tenido una antes del gol y ha pasado rozando el larguero, no hemos tenido tantas ocasiones, pero ganamos, victoria y a casa”.

Morata se mostró feliz y con ganas de celebrarlo: "Estoy muy contento, lo importante es seguir ganando, no seguir metiendo goles, mientras ganemos no me importa nada. Quiero cenar con los compañeros, cenar y alguno tendrá que cantar por el debut", aseguró sobre los debuts de Bryan Zaragoza, Sancet y Fran García.