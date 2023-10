Rodri recoge cable con el "juego basura" de Escocia

El centrocampista español atendió a la prensa para explicar su análisis sobre el fútbol de los británicos "Solo dije que ese tipo de actuaciones, provocar al rival, perder tiempo, atentan contra el espíritu deportivo", señaló

Las palabras de Rodri tras caer en Hampden Park ante Escocia en la ida del doble enfrentamiento ante los británicos no sentaron nada bien a la entonces afición local y antes del encuentro de esta noche en La Cartuja se lo recordaron. El futbolista, tras una victoria con la que dan un paso importante hacia la Eurocopa, quiso salir a matizar su reflexión alrededor del juego del rival, al que definió como "basura".

"No se me interpretó bien las palabras, siempre tengo un gran respeto por el rival, nunca voy a crticicar el fútbol del rival, solo dije que ese tipo de actuaciones, provocar al rival, perder tiempo, atentan contra el espíritu deportivo. A veces se usan ese tipo de cosas, que empañan el fútbol, pero para nada me metí con su juego. Además compito con la mayoría de ellos en la Premier", arrancó el centrocampista.

Sobre el encuentro, Rodri comentó que "ganar era el paso más importante, te acerca mucho, pero hay que rematarlo, hoy se ha hecho gran parte del trabajo". En ese sentido, comentó que "con el desgaste sabíamos que iban a aparecer los espacios, pero si hubiéramos marcado una muy clara de Ferran en la primera mitad, se habría abierto el marcador", acabó.