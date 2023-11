La Masia conduce a la Rojita a los cuartos de final

La selección española Sub-17 más blaugrana supera a una rocosa Japón en los octavos del Mundial y sigue invicta en el torneo Los goles de Quim Junyent y Marc Guiu permiten a la Rojita avanzar de ronda, donde se medirán a Alemania o Estados Unidos

La selección española ya está en los cuartos de final del Mundial Sub-17. La Rojita ha superado a Japón en los octavos de final por 2-1 y ya es la segunda selección que avanza de ronda, siguiendo los pasos de Brasil. Quim Junyent anotó un gol muy tempranero, pero Japón se hizo dueña del partido y logró el premio del empate antes del descanso con tanto de Nawata. Los de José Lana le dieron la vuelta al encuentro en un buen segundo tiempo y materializaron las buenas sensaciones con una diana de Marc Guiu en el tramo final del encuentro.

José Lana volvió a apostar por su núcleo fuerte en el once titular, tras dar minutos a los menos habituales en el encuentro frente a Uzbekistán. Siete de los ocho jugadores del Barça convocados para el torneo arrancaron de inicio: Héctor Fort, Pau Cubarsí, Cuenca -quien se ha adueñado de una posición en el eje central-, el capitán Pau Prim, Quim Junyent, Juan Hernández y Marc Guiu. Además de Marc Bernal, quien volvió a sumar minutos en el segundo tiempo.

La Rojita encontró el premio del gol muy muy rápido. Tanto es así que en el minuto 8 del encuentro ya se situaron por delante del marcador. Otro tanto 'made in La Masia'. Conducción de Juan Hernández y asistencia a Marc Guiu, quien dejó pasar el esférico para que lo controlase Quim Junyent en el interior del área y, tras un recorte, batir a Goto con un disparo raso y cruzado. El '18' de la selección española lograba, así, su segundo tanto en este torneo y se situaba como máximo anotador del equipo.

Reacción nipona

A pesar de recibir un gol tempranero, Japón no se arrugó. Todo lo contrario. Se creció ante la adversidad y acabó llevando el control del partido y dominando los 'tempos'. Las ocasiones se sucedían en la portería de Raúl Jiménez y los guantes de Goto no recibían más balonazos. Sato y Yoshinaga lo intentaban por las bandas y Nawata dio un primer aviso. A la segunda no perdonó.

A cinco minutos para el final, el propio Nawata situó el empate en el marcador con un tanto de bella factura. Premio merecido para la selección nipona, que estaba apretando y haciendo méritos para ver puerta. El '14' de Japón definió a la perfección desde la frontal con un disparo a la media vuelta y muy bien colocado. En la misma acción, cayó lesionado Dani Muñoz por un golpe en la muñeca y fue sustituido por Óscar Mesa.

Otra vez, Marc Guiu

En la reanudación, José Lana agitó el árbol dando entra a Oyono, en detrimento de Yañez para tratar de desequilibrar por banda. El joven futbolista del Villarreal fue un dolor de muelas para la defensa nipona, como también Paulo Iago. José Lana dio con la tecla y logró recuperar el dominio del esférico.

Héctor Fort estuvo muy activo e Iago tuvo el tanto de la victoria en sus botas, pero se topó con la madera. Quien no falló fue Marc Guiu, que olió a sangre y salió a morder. Medio gol fue de Quim Junyent, quien le brindó una brillante asistencia, dejando al delantero del Barça solo ante Goto. Definición de diez del blaugrana y directos a los cuartos de final.

España conocerá su rival en los cuartos de final del Mundial Sub-17 este martes, que saldrá del vencedor en el duelo entre la Alemania del blaugrana Noah Darvich y Estados Unidos, que jugarán en el Estadio Jalak Harupat a partir de las 9:30 horas.