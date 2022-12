Luis de la Fuente: "No tardé ni un segundo en decir que sí"

El nuevo seleccionador ha sido presentado oficialmente y ha analizado su nombramiento y las claves de la nueva etapa de La Roja "Intentaremos ser fieles a nuestra idea y ser mejores que nuestros rivales. Me gusta ser dominador del juego"

Proyecto que empieza de cero. Con Albert Luque en la sala de operaciones y Luis de la Fuente al frente de la sala de máquinas. Luis Rubiales y la RFEF han ofrecido este lunes, desde su cuartel general de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, un acto público para presentar el nuevo elenco de personas que estarán comandando a La Roja. Obviamente, al que más ganas había de oír es al nuevo seleccionador. Rubiales sucede a un Luis Enrique Martínez que no ha estado presente en el acto de cambio de testigo (como era de esperar) y que se marcha con ese sabor agridulce tras conseguir cosas muy buenas y vivir una 'traca final' dolorosa. Una eliminación inesperada en octavos ante Marruecos.

Tras presentar Rubiales a Luque y hacer un 'speech' sobre el contexto actual de la selección absoluta, ha llegado el momento de la rueda de prensa en la que De la Fuente no ha tenido inconvenientes, todo lo contrario, en responder a todo lo que le han lanzado: "Estoy a vuestra total y entera disposición".

LUIS ENRIQUE

"Nos hemos intercambiado mensajes desde que acabó el Mundial. Me ha felicitado. Tenemos muy buena relación. Empieza una etapa nueva y todos los jugadores seleccionables tienen las mismas oportunidad. Desde ya empezaremos a acumular información y tomar decisiones. Tenemos una idea formada, pero todos los futbolistas tienen abiertas las puertas de la Selección".

¿SE PLANTEA UN CAMBIO DE SISTEMA?

"Por supuesto que me planteo hacer matices. Hay un modelo, una idea, que es innegociable, pero al que hay que incorporar matices para enriquecerlo. Intentaremos crecer y seguir mejorando. El fútbol cambia constantemente e intentaremos cubrir nuestras necesidades. Lo más importante es estar abierto a todo".

¿CÓMO VA A CONTRARRESTAR SU FALTA DE EXPERIENCIA EN ALTO NIVEL?

"Esta respuesta va a ser larga. Fui quince años futbolista profesional, internacional en todas las categorías menos la absoluta. Llevo 10 años en la Federación y he tenido la suerte de convivir con 16 de los jugadores que han ido al Mundial. Con toda la humildad y modestia: si hay alguien que conoce el futuro del fútbol español soy yo. Con este bagaje me presento".

¿HUBIERA CONVOCADO A RAMOS?

"Yo no era seleccionador y no creo que tenga que decir si hubiera convocado a Ramos para el Mundial. ¿El techo de la Selección? Ahora quiero ponerme al día, coordinarme con mis compañeros y pensar en los primeros partidos. Soy muy optimista, tengo total confianza en los jugadores del presente y del futuro. Mi obligación es pensar que podemos llegar a lo más alto y ganar los mejores títulos por muy difícil que sea".

¿PABLO TORRE AL NIVEL DE PEDRI Y GAVI?

"Tenemos la fortuna de contar con una fábrica de talento inagotable en España. Conocemos muy bien el fútbol nacional. Pablo es uno de esos jugadores que tiene talento. No cuestionamos los minutos que tienen con sus clubes los futbolistas, sino que tratamos de dar posibilidad a los que tienen talento".

EL FUTURO DE BUSQUETS

"Intentaremos ser fieles a nuestra idea y ser mejores que nuestros rivales. Me gusta ser dominador del juego, tener buenos jugadores que resuelvan situaciones individuales, correr en las transiciones... Espero tener la oportunidad de plasmarlo durante mucho tiempo. Celebro que Busquets quiera seguir, todavía tiene muchas cosas que dar al fútbol español".

¿CÓMO RECIBIÓ LA NOTICIA?

"No tardé ni un segundo a decir que sí que quería ser el seleccionador. No quiero analizar nada del pasado. Todos queríamos lo mejor, pero no ha podido ser. El fútbol es muy complicado y es muy difícil ganar. Haremos los análisis en privado. El fútbol es incontrolable, pero el trabajo de Luis Enrique ha sido muy bueno".

GAVI, PEDRI...Y ERIC

"Es una suerte que haya jugadores como Gavi que saltan barreras. Tiene tanto potencial que se ha desarrollado con una rapidez espectacular. Es un futbolista importante que ahora voy a tener la suerte de entrenador. Con respecto a Eric, me parece un futbolista fantástico que encaja perfectamente en nuestro modelo. Quizás en algún momento determinado se le presionó demasiado, pero es un futbolista que con tranquilidad y madurez va a rendir mucho mejor".

Ha terminado De la Fuente haciendo un inciso. Que se puede leer como un guiño a los medios tradicionales: "Quiero decir que yo no tengo redes sociales. Todo lo que se tenga que saber de mí será mediante los medios de comunicación".