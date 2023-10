Luis de la Fuente confiesa sus sensaciones durante el caso Rubiales

El seleccionador español explica que su prioridad fue pedir perdón y no el conservar su cargo al frente de España Afirma que la Roja va a la Eurocopa 2024 "a intentar ganarla" y pide tiempo para que se juzgue a la actual generación de internacionales

El seleccionador español Luis de la Fuente confiesa en una entrevista concedida a 'El Mundo' que se sintió muy incómodo por sus errores durante el 'caso Rubiales' y que su primer objetivo no fue preservar su cargo, sino "ser humilde", "estar satisfecho conmigo mismo y pedir perdón".

El seleccionador español entona un auténtico 'mea culpa' a raíz del 'caso Rubiales' y sus consecuencias, y confiesa que tras lo sucedido con el expresidente de la RFEF y la internacional Jennifer Hermoso, "aprendí algo muy importante: que todos nos podemos equivocar, que hay que ser humilde para aceptar los errores y reconocerlos, y hay que ser generoso para perdonar".

Luis de la Fuente asegura que al ver las consecuencias de sus aplausos a Luis Rubiales no temió por perder el cargo al frente de la Selección: "No pensaba en eso. Solamente pensaba en tener la conciencia tranquila, en hacer lo que tenía que hacer. Las consecuencias no me preocupaban. Me preocupaba estar satisfecho conmigo mismo y una vez que reflexioné y entendí lo que tenía que hacer, lo hice: me había equivocado y pedí disculpas, pedí perdón".

Sin entrar en polémicas, De la Fuente considera, al igual que lo manifestó el capitán Álvaro Morata, que la Selección masculina sí que está dando su apoyo incondicional a la Selección femenina. "Realmente apoyamos muchísimo, en público y en privado. Siempre se puede mejorar, pero ayudamos mucho y todo lo que esté en nuestras manos lo haremos. Nadie se guarda ningún apoyo al fútbol femenino ni a cualquier estamento de la Federación".

De la Fuente confía en España de cara a la Eurocopa 2024

En el aspecto deportivo, el seleccionador afirma que España va a la Eurocopa "a intentar ganarla". De la Fuente considera que es pronto para poner a la actual generación de internacionales españoles por debajo de la quinta legendaria que conquistó el Mundial de 2020 y las Eurocopas de 2008 y 2012. "Las valoraciones hay que hacerlas a posteriori. En 2007 nadie pensaba que íbamos a ser campeones en 2008. La valoración de esta generación habrá que hacerla a lo largo del tiempo".

Luis rompe una lanza a favor de los Morata, Pedri, Rodri y compañía: "Pero soy muy optimista porque les conozco bien, vienen de ganar todo en categorías inferiores y normalmente eso augura un buen futuro. Individualmente, tenemos futbolistas de gran calidad. Si somos capaces de formar un equipo, tenemos todos los argumentos para pelear por algo importante. Ganar es muy difícil, pero sí estar en disposición de ganar.