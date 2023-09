Luis de la Fuente: "Las críticas son totalmente merecidas, y pido perdón por ello"

El seleccionador español se ha disculpado por su actitud durante el discurso de Luis Rubiales Luis de la Fuente también ha explicado que se vio superado por la situación al pensar que asistía a "un acto de despedida del presidente"

En la rueda de prensa previa a dar la lista para la próxima ventana de selecciones, Luis de la Fuente se ha disculpado por sus acciones en toda la polémica de Luis Rubiales. El actual seleccionador español ha sido claro y contundente en sus explicaciones, a la vez que ha pedido perdón en varias ocasiones: "He recibido críticas por ello. ¿Saben lo que pienso?, que son totalmente merecidas, y pido perdón".

"Quiero aprovechar este espacio para explicar la situación vivida. He recibido críticas por ello y, ¿Saben lo que pienso? Que son totalmente merecidas, y pido perdón por ellas. Acudí a una asamblea convencido de que asistíamos a un acto protocolario de despedida de presidente. Pero no estaba preparado para lo que ocurrió. Estos gestos no representan mis valores ni mi forma de actuar, siempre estaré al lado de igualdad y respeto. Siempre he tenido un comportamiento intachable, del que todos han sido testigos. Hay una cosa que todos tenemos claras, ni Jenni ni el resto de compañeras son culpables de lo que aconteció. Para finalizar, me gustaría pasar página de este desafortunado incidente y volver a hablar de fútbol".

"Si pudiera volver atrás, no lo habría hecho", añadió al ser preguntado de nuevo por sus aplausos en el momento del discurso de Rubiales.

Cabe recordar que De la Fuente se levantó y aplaudió el discurso de Rubiales el pasado 25 de agosto, en un acto en el que el presidente de la Real Federación de Fútbol proclamó que no iba a dimitir ante las presiones desde esferas institucionales y políticas. La imagen del técnico de 'La Roja' alabando estas lamentables palabras causó furor en las redes sociales.

Más tarde, Luis de la Fuente emitió un comunicado censurando la actitud de Luis Rubiales tras la final del Mundial femenino, en el que censuraba "sin paliativos el comportamiento equivocado y fuera de lugar del presidente de la RFEF". El comunicado no iba en consonancia con lo sucedido durante la comparecencia de Rubiales ante la Asamblea extraordinaria de la RFEF. El seleccionador español aplaudió en varias ocasiones el discurso del presidente de la RFEF, en lo que pareció un claro gesto de apoyo.