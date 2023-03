Los jugadores del Real Madrid que pueden estar en la lista de Luis de la Fuente

El seleccionador español dará los nombres de los elegidos el próximo viernes Nacho, Carvajal y Asensio son quienes más números tienen de estar en la convocatoria

Luis de la Fuente hará oficial su primera lista de convocados como seleccionador español este viernes 17 de marzo. En ella habrá muchas novedades respecto a la última convocatoria realizada por Luis Enrique para el Mundial de Qatar y el madridismo está muy pendiente de conocer qué futbolistas del Real Madrid puede llevarse el nuevo técnico de la Roja.

La plantilla blanca, sin embargo, no da muchas opciones a Luis de la Fuente, que solo tiene en el Santiago Bernabéu a siete seleccionables, puesto que el grueso del vestuario madridista es extranjero. En ese sentido, Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Ceballos, Asensio, Vallejo y Odriozola son los únicos españoles que visten la camiseta del Real Madrid.

Carvajal

Formó parte de la lista de mundialistas y es ya un veterano de la selección, con la que ha disputado hasta 32 partidos, aunque no es quien más veces ha jugado con España del conjunto madridista. Carvajal, a sus 31 años, espera seguir disfrutando de la Roja, aunque no atraviesa su mejor momento futbolístico y, de hecho, aunque Ancelotti le está dando mucho protagonismo, su rendimiento no está siendo el óptimo para contar con la llamada de De la Fuente. Tampoco, pese a ello, sería ninguna sorpresa.

Carvajal, en una acción con Dembélé | Valentí Enrich

Nacho

A sus espaldas, 22 partidos como internacional español (la mitad amistosos), aunque de forma previa a la llegada de Luis Enrique a la RFEF, que le condenó al ostracismo. Estuvo en el Mundial de 2018, pero el técnico asturiano prefería a otro tipo de futbolistas para la defensa, aunque su nombre suena ahora con fuerza para regresar a la Roja con Luis de la Fuente. De hecho, Nacho fue un habitual de las selecciones inferiores. El madridismo clama por la presencia de este polivalente defensor en la lista del próximo viernes.

Asensio

Es otro de los mundialistas con los que Luis Enrique contó en Qatar (también estuvo en Rusia 2018), al que llegó en plena forma tras un inicio de temporada en el Real Madrid notable. Algo ha pasado entre él y Ancelotti en las últimas semanas porque el jugador ha perdido muchísimo peso en las rotaciones que realiza el técnico italiano. Seguramente tiene mucho que ver el acabar contrato el próximo mes de junio y no haber renovado. Asensio, pese a jugar poco, gusta mucho a De la Fuente (fue fijo con él en las inferiores) y su nombre es uno de los que podría estar en la lista. Acumula 34 partidos (3 goles) con España, lo que le convierte en el jugador con más internacionalidades del Real Madrid.

Ceballos

El talentoso centrocampista blanco no sería un inexperto en la selección española, con la que ha disputado ya once partidos. De hecho, Ceballos fue uno de los habituales en la primera época de Luis Enrique, aunque poco a poco fue perdiendo peso y acabó por desaparecer de sus listas. De hecho, no tenía ninguna esperanza de estar en Qatar. Es un jugador que gusta a Luis de la Fuente, que le tuvo, sobre todo, en la Sub-19, aunque quizá necesita más minutos en el Bernabéu para acabar de convencer al seleccionador. La respuesta, el viernes.

Ceballos durante el partido ante el Atlético | EFE

Lucas Vázquez

El gran olvidado, pese a que ha tenido durante varias etapas, mucho protagonismo con la camiseta blanca. Lucas Vázquez solo ha disputado con la absoluta de España un total de 9 partidos, seis de ellos amistosos. Del Bosque le hizo debutar y su paso por el Mundial se reduce a cuatro minutos ante Portugal y 79 ante Irán en el Mundial de Rusia 2018. Parece poco probable que Luis de la Fuente cuente con él para reforzar a la selección española.

Odriozola

Ha jugado tres amistosos y un partido oficial de clasificación para el Mundial de 2018 con la selección española absoluta. No juega nada con el Real Madrid, así que su presencia en la lista Luis de la Fuente está descartada.

Vallejo

Jesús era un habitual de las inferiores de España, con quien se proclamó campeón de Europa Sub-19 y Sub-21, pero no ha debutado con la absoluta. Es otro de los jugadores que no está teniendo la más mínima presencia en el conjunto blanco para poder aspirar a pensar algún día en regresar a la selección española.