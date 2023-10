El gran problema de Koeman con la 'Oranje'

Ronald Koeman no podrá contar con Frenkie de Jong, Timber, De Ligt, Gakpo o Memphis La 'Oranje' se verá las caras con Francia y Grecia en las Clasificatorias para la Euro

A Koeman se le complica la tarea con su selección. Afrontará el parón de selección con bajas muy sensibles. El técnico holandés no podrá contar con Frenkie de Jong, Timber, De Ligt, Gakpo ni Memphis para los partidos ante Francia y Grecia. Tampoco estarán Koopmeiners, Noa Lang, Botman, Malacia o Berghuis, jugadores que han ido sumando minutos con Ronald Koeman. Actualmente, la 'Orange' está empatada a puntos con Grecia en la segunda posición a seis puntos de Francia. Dos partidos absolutamente decisivos para determinar ese segundo puesto del Grupo B para los que Koeman tendrá que improvisar con un once muy inexperto.

Nadie dijo que entrenar una selección fuera una tarea fácil. Tras su paso por el FC Barcelona, Ronald Koeman lleva las riendas de un proyecto que empieza a tambalear. La naranja ya no es tan 'mecánica'. Países Bajos se la juega en este parón y el técnico holandés deberá ingeniárselas para sacar adelante dos partidos vitales que determinarán el futuro de la selección nacional en la Euro. El equipo que tenía en mente se le ha caído en las últimas semanas, con una lesión detrás de otra de sus mejores piezas.

“Por supuesto, todas estas lesiones pueden explicarse”, dijo Koeman en la rueda de prensa del lunes. “Es por el calendario. Llevo años quejándome, como la mayoría de jugadores. Pero no sé qué vamos a ganar hablando otra vez de esto”. No obstante, Koeman confía en poder ponérselo difícil a Francia y confía en jugadores como Reijnders o Hartman, que están jugando muy bien en partidos de Champions: “Si estás preparado para la Champions, también lo estás para la Selección. Los jugadores jóvenes necesitan tiempo para adaptarse, pero quiero que sean ellos mismos y que demuestren la personalidad que tienen en sus clubes”.

Un equipo 'inexperto'

Hasta siete de los 23 convocados por Ronald Koeman no han jugado ni un partido con la Absoluta. La selección holandesa destaca por la presencia de muchos jóvenes. Xavi Simons es uno de ellos. El ex jugador del Barça no supera los partidos con la selección. Tampoco Calvin Stengs, Nopert, Xavi Simons, Wieffer, Geertruida, Veerman, y Reijnders - jugadores que están rindiendo bien con sus equipos y podrian entrar al once.

Sin sus veteranos, Koeman deberá tirar de valentía y de inexperiencia con hasta siete jugadores que todavía no han debutado con la Absoluta: Verbruggen, Olij, Van de Ven, Hartman, Frimpong, Maatsen y Brobbey.

Prueba de fuego para Koeman

En las oficinas de la KNVB a Koeman se le empieza a mirar con lupa. Hay preocupación por el rendimiento de la selección. En tres partidos serios desde que volvió a sentarse en el banquillo (Francia, Croacia e Italia), la Naranja (menos mecánica) ha encajado 11 goles. Francia y Grecia esperan a la deriva y Koeman tendrá que afrontar el parón sin sus estrellas.