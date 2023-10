¡Gavi se une al entrenamiento de España!

El futbolista del FC Barcelona vuelve al grupo tras perderse la primera sesión de la ocncentración El canterano culé hizo sesión de recuperación tras el esfuerzo en Granada

Buenas noticias para España y para el FC Barcelona. Gavi, que ayer se perdió la primera sesión de entrenamiento de la concentración de los de Luis de la Fuente, ha hecho trabajo con el grupo con total normalidad para preparar el partido del jueves (20.45h) ante Escocia.

El canterano no saltó ayer al césped por pura preocupación. Como adelató ayer SPORT, no se trataba de un tema físico, si no de una simple medida de protección para el jugador tras el enorme esfuerzo que realizó la noche anterior en el partido del Barça ante el Granada.

Así, Gavi realizó una sesión de fisioterapia para recuperar bien la musculatura y estar a tope para afrontar la semana con dos partidos de preparación para la Eurocopa del 2024, ante Escocia y Noruega respectivamente.

TODOS DISPONIBLES TRAS EL ADIÓS DE LAMINE

Tras el adiós de Lamine Yamal de la selección, Luis de la Fuente ya ha podido contar con los 24 futbolistas disponibles de la concentración. Como ya os contamos en SPORT, el seleccionador no iba a correr ningún riesgo con el canterano del Barça, que tras su llegada declaró que tenía molestias.

Únicamente, le pidieron al futbolista que se quedara a cenar con el grupo, durmiera en Las Rozas y regresara la mañana siguiente. Ahora, Lamine Yamal descansará física y mentalmente. Tanto en el Barça como en la Federación consideran aconsejable que el jugador desconecte durante unos días