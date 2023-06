De la Fuente, tajante sobre su futuro en la selección

El seleccionador español dejó claro que ¨es falso" que se juegue su cargo en la Final Four de la UEFA Nations League La presión no le asusta porque "siempre he tenido responsabilidad y estoy acostumbrado a estar con el cuchillo"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ofreció la lista de 23 convocados para la Final Four de la UEFA Nations League. El técnico afronta su segunda concentración bajo las críticas recibidas por la derrota en Escocia, que incluso han llegado a cuestionar su puesto. Sin embargo, De la Fuente no tiene ninguna duda sobre su proyecto en la Roja.

A la pregunta de: "¿Se la juega en la Nations League?, De la Fuente fue rotundo: "El presidente fue claro y contundente. Es una información falsa, no hay más. Lo siento por parte del presidente, la dirección deportiva y lo más importante, de los jugadores".

De la Fuente tuvo que ponerse serio, pero aclaró que "estoy feliz" y pidió que "permitirme que haga lo que crea oportuno, sonreír o no. La experiencia te enseña y sigo igual de feliz, igual de comprometido, de tranquilo, reflexivo, responsable. Igual hoy estoy más cansado...perdón si no sonrío. Sigo siendo el mismo".

El título

El técnico se reivindicó y se preguntó: "¿cómo no voy a estar ilusionado? Tenemos la oportunidad de ganar un título y hace 11 años que no ganamos ninguna con la absoluta". De la críticas dijo que "sé de dónde vengo, es mi trabajo. Si ganamos todo es más razonable, si perdemos, más duro".

Ante la insistencia sobre su futuro en la roja, el riojano reiteró que "estoy igual de respaldado, total y absolutamente, el presidente fue muy claro".

De la Fuente, a su llegada a la sala de prensa de Las Rozas | EFE

En cualquier caso, sabe que los resultados son básicos y solucionó la controversia con facilidad. "Se acaba el problema ganando Nations League. Así se zanja el problema. Otros quizá tengamos que demostrar más cosas, pero yo llevo 40 años así. Soy un luchador nato. Estoy educado en el sufrimiento, el trabajo, esfuerzo, sacrificio. Estar todo el día con el cuchillo".

De la Fuente aguanta la presión y recalcó que "no me genera estrés ni me limita para tomar decisiones en un momento exigente. Al contrario, me motiva. En 10 años en la federación siempre hemos obtenido resultados y estoy convencido de que se van a repetir".

Contexto

De los cambios en la lista, recordó que "estamos partidos para ganar un título y el escenario para esta competición es el que es. No se hacen cambios de manera caprichosa, sino analizando y valorando. No tiene nada que ver con la fase de clasificación, es un proyecto más dilatado. Veo gente que nos dará rendimiento en este contexto, no hablo de edad". El míster añadió que "en mi opinión, son 23 jugadores que nos llevarán a ganar un título".

Joselu logró un doblete en su debut con España | EFE

De la cuestionada delantera, destacó a Joselu pero también citó a los otros puntos que le permiten "jugar de diferentes maneras y nos enriquece. Tenemos gol.Están garantizados más de 50 goles en esta lista".

Navas y Ramos

Sobre la decisión de convocar a Navas de 37 años y descartar a Sergio Ramos, De la Fuente aclaró que "son situaciones diferentes. Jesús en este contexto, mes a mes, semana a semana, competición a competición, encaja perfectamente. Nunca hablé de Sergio por edad".

El entrenador subrayó que "en cada momento elegiré las piezas. Jesús encaja por su momento fantástico, la experiencia, energía, es campeón de Europa. Es un ejemplo y nos va a aportar muchísimo".