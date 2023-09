Víctor Francos: "Ayer hicimos el ridículo como país, eso es inaceptable"

El presidente del Consejo Superior de Deportes, muy duro con la RFEF por la situación del fútbol femenino "Si la Federación no toma las decisiones correspondientes en los próximos días, exigiremos a través de un burofax la convocatoria de elecciones inmediata", asegura

La crisis de la selección española femenina sigue viviendo nuevos capítulos a una velocidad de vértigo. Tras la convocatoria de este martes 19 de septiembre, se ha pronunciado el Gobierno a través de Víctor Francos.

El presidente del Consejo Superior de Deportes viajará hoy a Valencia, donde se reúnen las seleccionadas, tratando de mediar en un conflicto con la RFEF cada vez más enquistado.

Francos ha sido muy duro con la Federación en declaraciones al programa 'Al Rojo vivo', señalando que "ayer hicimos el ridículo como país. Es inaceptable. Nos hemos puesto en contacto para hablar con las jugadoras después de lo que ha pasado".

El mandatario ya señaló anoche su deseo de ponerse en contacto esta misma mañana con las seleccionadas: "Las jugadoras con las que he hablado estaban muy mal. Le he dicho a Pedro Rocha -presidente de la RFEF- que estoy muy cabreado. Ayer a las dos de la tarde se me transmite la idea que no se iba a convocar a nadie que no quisiera ser convocado".

Víctor Francos, presidente del CSD | EP

El presidente del CSD destacó asimismo que "a las jugadoras las hemos transmitido la necesidad de conocer su opinión y sus motivos, con el fin de poder ayudarlas en la consecución de algunos de sus objetivos. A mí no se me han transmitido", dijo para explicar la reunión que mantendrá esta tarde en Oliva (Valencia).

¿ELECCIONES ANTICIPADAS?

"Si la Federación no toma las decisiones correspondientes en los próximos días, exigiremos a través de un burofax la convocatoria de elecciones inmediata", aseguraba Francos, una información que también ha podido confirmar SPORT.

"Tengo la sensación de que algunas de las personas que han estado al frente de esta crisis no se han parado a mirar el bosque. Han mirado la ramita, pero no el bosque. No puedo ser más claro. Todo lo que pase del mes de marzo no será aceptable para el Gobierno de España", añadió el presidente del CSD. "Hemos hecho el ridículo como país y es inaceptable", finalizaba.