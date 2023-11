Rubiales a las jugadoras antes de la semifinal: "¿Quién tiene más pelea? ¿Quién tiene más ovarios?"

El expresidente de la RFEF aporta el video motivacional antes del España-Suecia ante el TAD para demostrar la buena relación que tenía con las futbolistas Rubiales preguntó, entre otras, a Alexia y Aitana para que respondieran a sus preguntas en la charla de motivación

Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, ha presentado un video como prueba para rebajar los tres años de inhabilitación con los que puede ser sancionado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El video, publicado en exclusiva por 'El Español', es la charla que dio Luis Rubiales antes de la semifinal España-Suecia (2-1) del 15 de agosto en Auckland.

Durante los cinco minutos que dura el video, Rubiales insta a las jugadoras a dar lo mejor de ellas para ganar a las suecas. Bromea incluso con Jenni Hermoso y, para motivar al grupo, insta a varias futbolistas (Alexia y Aitana entre ellas) a alzar la voz cuando les pregunta. Durante la charla también aparece la palabra "ovarios".

El video corresponde a la charla técnica que ofreció el entonces seleccionador, Jorge Vilda, previa a la semifinal del Mundial. El técnico invitó a Luis Rubiales a tomar la palabra: "Luis, me encantaría que dijeras algo al equipo". Seguidamente, aparece Rubiales y asegura estar "emocionado" porque "es la primera vez que me ocurre esto. Siempre rechazo este tipo de cosas".

"Yo hablo delante de 23 mujeres futbolistas, las 23 mejores futbolistas del mundo que habéis pasado por todo tipo de sufrimientos y hoy estáis aquí para ir a por el mayor reto de vuestra vida. Va a haber un antes y un después de este partido", dijo Rubiales ante el grupo.

Agregó que "veo una familia. Creo que he creado un vínculo con vosotras y quiero deciros que no veo un equipo como vosotras".

Más alto

Seguidamente, Rubiales interpela a algunas jugadoras: "A ver, por ejemplo, Olga, quién tiene más alma, ¿ellas [las suecas] o nosotras?". "Nosotras", responde Olga, pero Rubiales quiere lo haga con mayor convencimiento: "¿Cómo?". Y Olga, elevando el tono de voz, vuelve a responder: "¡Nosotras!".

Continúa Rubiales: "A ver... Alexia, ¿quién tiene más pelea, ellas o nosotras?". "Nosotras", responde Alexia. Pero el presidente de la RFEF dice: "No te escucho". Y Alexia vuelve a decir: "¡Nosotras!, ¡Nosotras!".

Turno para Esther: "Esther, paisana... ¿Quién tiene más ovarios, ellas o nosotras?". "Nosotras", responde. Pero Rubiales quiere que lo diga más alto: "¡Venga!". "¡Nosotras!", responde otra vez Esther.

Después se dirige a Aitana Bonmatí: "Aitana, ¿quién tiene más inteligencia, ellas o nosotras?". "Nosotras", responde la de Sant Pere de Ribes. Rubiales, que trata de motivar al grupo, le contesta: "¡Dilo a la primera, venga!". "¡Nosotras!", responde alzando la voz Aitana.

"Ahí, todas juntas: ¿Quién es la mejor selección, ellas o nosotras?", pregunta Rubiales. "Nosotras", responden las jugadoras. Pero al presidente de la RFEF no le basta la respuesta: "¡Vamos, joder!". Y las internacionales responden a voz en grito: "¡Nosotras!".

"Voláis"

"Vale, pues mirad. Vamos a dejar a un lado los sentimientos. Los que no crean en nosotros, fuera, indiferencia. Si yo soy capaz de haceros llegar solo el 1% de lo que el fútbol español me ha hecho llegar, de lo que España me ha hecho llegar, voláis. Vamos a ganar, vamos a ganar este partido y lo vamos a hacer cada una por su parte. Lo vamos a hacer por Jorge y el staff, por los fisios, por el médico, por la delegación... ¡Cómo os cuidan! Qué suerte tenéis", continúa Rubiales.

Rubiales sigue su discurso y agrega que van a ganar también por "las rivales que os admiran, por las niñas que están empezando... Lo vamos a ganar por los que han estado con nosotros siempre, por los que están ahora".

El presidente de la RFEF agrega que "cuando estemos atacando yo no tengo nada que deciros, cuando no tengáis el balón ser 23 más, os vais a tener que ayudar porque vais a tener momentos muy malos en el campo, seguro, pero vais a ser mejores. Vamos a ganar porque el fútbol va a hacer justicia. Por un tributo al fútbol".

"Gracias, gracias, gracias"

Acaba Rubiales asegurando que "lo único que me queda por decir es gracias y gracias y gracias. Ya hemos dado ejemplo, hemos hablado de sobreponernos, de calidad, de todo. Y es que es la verdad. Es que es vuestro sueño. No os levantéis mañana pensando que no podíais haber hecho más. Adelante todas juntas, somos la selección española".

Seguidamente, Rubiales pide a la capitana que se levante y, todas juntas, hagan el "grito de guerra". Forman un coro y hacen lo que les pide el presidente de la RFEF.