Rubiales se defiende desvelando un mensaje de Whatsapp de un miembro del cuerpo técnico de España

El expresidente de la RFEF ofreció algunas interioridades de la celebración del Mundial en la entrevista con Piers Morgan El motrileño continúa en el centro de la polémica tras su inadmisible reacción tras la final del Mundial

Luis Rubiales anunció en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan que renunciaba a su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El motrileño, sin embargo, continúa dando titulares de la conversación que mantuvo con Morgan en 'TalkTV'.

En una nueva edición de la charla, Rubiales pormenoriza en algunos detalles de la celebración tras la consecución del Mundial de fútbol femenino en Australia y Nueva Zelanda. El andaluz reconoció ante Piers Morgan que, una vez sucedido el inadmisible 'piquito' con Hermoso, un miembro del cuerpo técnico de la selección le escribió un mensaje de texto agradeciéndole su dedicación al fútbol femenino.

“Quiero hacer algo que no he hecho, y es leer un mensaje de una persona que estaba en el autobús. Porque esto explica qué ha ocurrido. Una persona del staff, el día 23 de agosto, ya en España, me manda este mensaje: ‘Buenos días, presi. En primer lugar, quiero darte las gracias eternas por todo lo que has hecho por nosotros y nosotras estos días. Nos lo has dado todo y has sido una parte importantísima de todo lo conseguido. En segundo lugar, a título personal, sólo puedo estar inmensamente agradecido por poder estar junto a mi familia en uno de los momentos más felices de mi vida, y eso ha sido gracias a ti. Por último, puedo darte mi apoyo y mi ánimo en estos momentos. Que no se empañe todo esto por esas personas que quieren destruir y confundir. Sé que eres muy fuerte y vas a seguir luchando por tus creencias. Mucho ánimo, ‘Rubi’. Un abrazo fuerte.’ Dos días después, esta persona, junto a otras diez, firmó una carta en la que catalogaba mi acto como machista. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Eso es lo que yo pregunto", censuró Luis Rubiales.

El exmandatario federativo también volvió a repasar todo lo sucedido en la ceremonia de medallas con Jenni Hermoso: “Entiendo que alguien haya podido malinterpretarlo. También entiendo que haya gente que lo entendió muy bien, pero tergiversó la información. Hay muchos más vídeos donde se me puede ver celebrando con todas las otras chicas de una manera emocionada normal, como lo haría en uno de los mejores días de mi vida. Os podéis imaginar si os toca la lotería o, esperemos, que pronto un día la guerra en Ucrania termina. Me refiero a las celebraciones se vienen arriba y en todo el mundo. La gente no pide permisos, sólo es feliz y lo celebra. Fueron dos décimas de segundo, no hubo ningún tipo de connotación sexual. Esto no es una agresión sexual, llamemos a las cosas por su nombre. Todo lo que pasó fue impulsado por la emoción, la efervescencia y la felicidad. Un presidente no puede comportarse así en el podio. Puede dar un abrazo, pero tiene que actuar de forma más diplomática y fría. ¿Soy un delincuente? Te contesto con mi cara, soy una buena persona. No se trata de pedir perdón: fue espontáneo, mutuo y consentido”.

Rubiales rechazó de raíz las presuntas presiones a Hermoso para que apareciese en su vídeo pidiendo disculpas durante la escala en Qatar de vuelta a España: “Yo no he presionado a nadie ni he mandado presionar a nadie”.