Paredes: "No entiendo cuál es el problema con el Barça"

Irene Paredes, central del FC Barcelona, ha entrado en el debate abierto recientemente sobre la competitividad de la Liga F y ha asegurado en una entrevista a RTVE que no se trata de un problema del equipo azulgrana (campeón de las últimas cuatro ediciones y camino del quinto título) sino "del resto de equipos, que se han estancado".

"Al final parece que el Barça juegue así es un problema. El Barça no tiene el problema. El Barça ha hecho las cosas muy bien, las sigue haciendo muy bien. Es ambicioso y las jugadoras también. Para mí el problema viene del resto, de quedarse un poco estancados y de no tener las ganas o los recursos. Que alguien marque el camino y lo haga así de bien... no entiendo cuál es el problema", ha asegurado la azulgrana, capitana de la selección española.

Paredes, igualmente, ha evitado polemizar con Athenea del Castillo. La jugadora del Real Madrid aseguró días atrás que no jugaría en el FC Barcelona "ni aunque fuera el único equipo que quedara en el mundo". La zaguera vasca se ha limitado a responder que ella está "muy contenta" en las filas del conjunto barcelonista.