Bélgica - España: horario, dónde ver por TV y posibles alineaciones del partido de clasificación a la Eurocopa femenina de 2025

La selección española femenina arranca su camino hacia la Eurocopa que se disputará del 2 al 17 de julio del 2025 en Suiza en medio del 'caso Rubiales'.

Encuadrada en el Grupo A2 de clasificación, junto a Dinamarca, Bélgica y la República Checa, las futbolistas convocadas por Montse Tomé estan concentradas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para preparar los dos primeros enfrentamientos contra belgas y checas.

España afronta el reto con el objetivo de alcanzar la 'triple corona', después de conquistar sus dos primeros trofeos internacionales: el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y la Nations League 2024.

De hecho, la Eurocopa es una espina que la selección española tiene clavada después de caer en cuartos de final en sus últimas tres participciones, en Suecia 2013,Paísess Bajos 2017 e Inglaterra 2022. Para encontrar la única vez que llegó a semifinales hay que remontarse a Noruega y Suecia 1997.

El equipo que dirige Tomé afronta esta fase de clasificación como favorita, ya que la única de las tres selecciones encuadradas en su grupo que estuvo en el pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda fue Dinamarca.

España estará en la Eurocopa de Suiza 2025 si acaba esta fase de clasificación como segunda de grupo, ya que las dos primeras de los cuatro grupos de la Liga A obtienen su clasificación directa, junto a la anfitriona.

El combinado español aún tendría una oportunidad en caso de quedar clasificada en tercer o cuarto lugar, a través de un play off que le enfrentaría, en primera ronda, a una campeona o una de las tres mejores segundas de la Liga C. En este caso, para estar en la Eurocopa aún debería disputar una segunda ronda contra los ganadores del play off que disputarán entre ellas las dos primeras y las cuatro mejores terceras de la Liga A.

Horario y dónde ver el Bélgica-España

España debuta en esta fase de clasificación para la Eurocopa de Suiza 2025 este viernes 5 de abril en Bélgica, con la que tiene un balance en partidos oficiales de tres victorias, un empate y dos derrotas.

El encuentro se disputará en el Den Dreef Stadion del distrito de Heverlee, en la ciudad de Lovaina. El encuentro está programado para las 20.45 horas y podrá seguirse en directo a través del canal de Televisión Española 'Teledeporte' y a través de su canal de streaming 'RTVE Play'. También podrán seguir el encuentro a través de la retransmisión en directo que les ofreceremos en SPORT.

Posibles alineaciones del Bélgica - España

España viajará con dos importantes ausencias, ya que las blaugrana Aitana Bonmatí y Cata Coll se han caído de la convocatoria por unas molestias físicas. Montse Tomé ha citado para sustituir a las dos futbolistas del Barça a la portera del Athletic Adriana Naclares, que se estrena como internacional, y a la centrocampista del Valencia Fiamma Benítez.

Estas son las posibles alineaciones del Bélgica - España:

Bélgica: Lichftus; Cayman, Tysiak, de Caigny, Kees, Deloose; Missipo, Vanhaevermaet, Dretruyer; Blom y Wullaert Seleccionador: Ives Serneels.

España: Misa; Ona Battle, Paredes, Codina, Olga; Alexia, Aleixandri, Jenni Hermoso; Salma Paralluelo, Mariona Caldentey y Athenea.

Árbitro: Katalin Kulcsár (Hungría).

Estadio: Den Dreef

Horario: 20.45 horas (Teledeporte)