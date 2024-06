El sueño olímpico del 'Principito'

Todos los deportistas franceses ven con un brillo especial la cita olímpica de este verano en París, y el deseo de estar presentes en los Juegos es superior a otras olimpiadas. Y Antoine Griezmann no es una excepción.

El internacional francés del Atlético de Madrid expresó su deseo de estar en el fútbol olímpico, pero siempre de acuerdo con el club.

"Para mí es un sueño ir a los Juegos Olímpicos, pero después es el club el que decide y, de momento, no están muy por la labor. De todas formas, se decidirá en breve. Yo no puedo hacer nada más, solo no quiero que suponga un problema para mi futuro en el Atlético", manifestó.

El exblaugrana mostró claro su deseo de participar en una cita única a pesar de que el verano viene muy sobrecargado con una Eurocopa de por medio, y donde el papel de Griezmann con 'les bleus' sin duda será determinante.

Griezmann también confirmó que seguirá de rojiblanco la próxima temporada. "He tenido ofertas de Arabia y he recibido llamadas, pero yo quiero seguir en el Atlético. Hice muchos esfuerzos para volver al club y ser de nuevo aceptado. Es en el Atlético donde yo quiero acabar mi carrera en Europa, porque para mí es un orgullo", dijo.

El delantero colchonero, además de hablar de su presencia en la olimpiada, habló sobre el presente y futuro de su compañero de selección Kylian Mbappé.

"Él no necesita mis consejos, porque es lo suficientemente mayor y además ya sabe gestionar bien este tipo de situaciones. Eso sí, no es momento de pensar en la Liga". Balones fuera del 'Principito'.