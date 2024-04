España también sabe sufrir y remontar

Bien acertada estuvo Mariona Caldentey cuando, hace unos días, dijo que no siempre se iba a ganar. Que no es tan fácil. Cuando estás contra las cuerdas, aprendes a sufrir y reaccionas. Y es precisamente lo que le pasó a España ante la República Checa en Burgos. Un partido que empezó mal y que acabó, después de encajar un tanto inesperado, con una remontada de oficio, con goles de María Méndez, Jenni Hermoso y la citada jugadora balear en la primera de estas líneas.

España - República Checa (9/04) Clasificación Euro 2025 ESP 3 1 CHE Alineaciones España Misa Rodríguez, Battle, Paredes, María Mendez, Athenea (Alba Redondo min 82), Maite Oroz (Teresa Abelleira min 74), Jenni Hermoso, Alexia Putellas (Vicky López min 60), Lucía García (Paralluelo min 60), Navarro (Olga Carmona min 46) y Mariona República Checa Votikova, Slajsova, Dedinova, Pochmanova, Bartonova, Krejcirikova (Peckova min 74), Cahynova, Sonntagova, Dubcova (Starova min 74), Staskova (Ruzickova min 83), Szewieczkova (Kyrova min 42)

Ona Batlle, Irene Paredes y María Méndez formaban la zaga de un once un tanto extraño de Montse Tomé. Con defensa de tres y arriba Athenea, Lucía García, Mariona y Eva Navarro. En la sala de máquinas: Maite Oroz, Alexia y Jenni Hermoso.

Nadie pensaba que el combinado checo saldría a presionar. Tomé había vaticinado un planteamiento defensivo de Karel Rada, con bloque bajo. Y España no se encontró nada cómoda en el primer tiempo. Ni con balón ni sin él. Tampoco ganaba los duelos aéreos y perdía las primeras jugadas, siempre a remolque del rival.

Barbora Votíkova no estuvo prácticamente en apuros. Atajó solo un remate de Lucía García, que no estuvo acertada de cara a puerta en Burgos. Y Alexia tuvo la más clara, con un disparo que se marchó rozando la madera a pase de Eva Navarro, que se había cambiado de banda con Athenea porque no fluía la cosa.

Acción y reacción

Olga Carmona entró tras el descanso y así volvió Tomé al clásico 4-3-3 que ya funciona perfectamente. Empezaron a llegar las ocasiones -la más clara, una de Athenea tras una genialidad de Mariona- y, sin embargo, República Checa golpeó primero. Un zurdazo desde la frontal de Sonntagova imparable para Misa. España no parecía España, la campeona del Mundo y de la Nations League, selección temible para cualquier rival.

Nada tardó, sin embargo, en reaccionar. Un toque de atención a tiempo. En la siguiente acción, a balón parado, empató María Méndez con la cabeza. Y poco después Jenni Hermoso puso el segundo, tras un pase filtrado exquisito de Mariona. No era fácil la definición. La selección volvía a ser reconocible y la balear dejó el encuentro sentenciado con un gol desde la frontal, para seguir líderes de la fase de grupos en el camino hacia Suiza. El fútbol también es saber sufrir