Alexia: "Hace años me propuse ganar todos los títulos posibles"

Tras unos meses fuera por lesión, Alexia Putellas se encuentra cada día mejor en su regreso al verde, con el FC Barcelona y también con la selección española. "Está volviendo y se está notando", decía Salma Paralluelo al término del encuentro ante Bélgica en Leuven. La capitana, que fue una de las mejores de la Roja, asegura sentirse, en unas declaraciones para los medios de la RFEF, "muy bien, con confianza y con muchísimas ganas".

Reapareció el 10 de marzo, en Zubieta, contra la Real Sociedad. Le bastaron quince minutos para retomar su camino como lo dejó: marcando. Y desde entonces fue incorporándose de forma progresiva. Ha disputado siete partidos con el Barça -titular ante el Costa Adeje Tenerife, ante el Brann y ante el Levante- y uno con la selección. "Llevaba mucho tiempo necesitando sentir esa adrenalina que me da competir, los partidos", asegura Alexia, "siempre es emocionante sentir ese gusanillo a la hora de competir, de salir de inicio. Me pasa entrenando, imagínate cuando juego, que es lo que más me gusta. He trabajado todo este tiempo para volver a sentir estas emociones, trabajo día a día para aportar todo lo que tengo como jugadora al equipo y conseguir los objetivos".

Uno de los mejores momentos de su carrera fue, sin duda, la consecución del Mundial en Sídney. Especialmente después de superar una de las lesiones más difíciles para una futbolista, la rotura del ligamento cruzado anterior. "Es muy complicado describir lo que sientes cuando ganas el Mundial. No hay palabras. No hay nada que se acerque a esa sensación. Fue una felicidad enorme", confiesa. "Luego también hemos ganado la Nations League. Y tienes esa confianza, esa seguridad de estar cumpliendo los objetivos que nos vamos proponiendo como equipo y espero que siga así, con esta clasificación para la Eurocopa, con los Juegos Olímpicos. Y espero que en la Eurocopa de Suiza también podamos hacer algo grande".

Cabeza y corazón. Es la clave del éxito para ella. "Mientras sigamos con esa autocrítica y la exigencia que le ponemos a todo, creo que no vamos a tocar techo. La mentalidad ganadora es uno de los pilares fuertes de este equipo". Y añade que en el tema de la mentalidad "antes éramos más débiles, pero ahora es nuestra virtud".

Disfrutar de cada momento

Alexia Putellas ha vivido el crecimiento del fútbol femenino en primera persona. "Hace muchos años me propuse ganar todos los títulos posibles y me siento una privilegiada por todo lo que hemos conseguido", dice la capitana. "Cada vez valoro más lo intangible, que no el título en sí. Es decir, el camino que te ha llevado a ganar el Mundial, la Champions, la Liga... lo que sea. Supongo que será cuestión de madurez, también, lo vives más ahora, quieres exprimir cada momento. Por eso lo estoy disfrutando tanto y por eso lo he pasado tan mal cuando no he podido estar en dinámica del equipo o compitiendo en el campo como lo puedo hacer ahora".

Muchas niñas y también niños sueñan ahora con ser Alexia, que se lleva una ovación en cada estadio que pisa. "Siempre digo que si alguien te toma como inspiración o referencia es por lo que haces, lo que has hecho o por cómo eres", apunta. Y concluye: "Me mantengo en ser yo mismo, en ayudar, trabajar, y tener clara cuál es la pasión que me mueve"