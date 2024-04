Tomé: "Todos quieren ganar a España"

Montse Tomé habló en rueda de prensa en la previa del primer partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025. La seleccionadora de España insistió, en un contexto delicado alrededor de la RFEF, en la importancia de centrar "todas las energías en el partido" ante Bélgica.

"No me dicen nada y tampoco lo pregunto, estoy centrada en el fútbol", dijo la asturiana. Y, sobre la entrevista a Luis Rubiales en La Sexta, añadió que "no la vi, me lo acaban de comentar mis compañeros. No he escuchado a nadie hablar de ello y eso me gusta. Dice mucho de adónde tiene la cabeza tanto las jugadoras como el cuerpo técnico".

Del partido dijo que "lo hemos preparado de la misma manera que la Nations League. Es un equipo fuerte. Todos piensan en ganar a España, ahora mismo es el reto con el que llegan todos los rivales". Y destacó a jugadoras como "Wullaert, Missipo o Cayman; pueden generar problemas. Es un equipo que se defiende bien, que es intenso sin balón y que en acciones a balón parado puede hacer daño".

Habló Tomé, también, de la ausencia de futbolistas como Aitana y Cata Coll, indiscutibles para la selección, ambas con molestias. "El equipo siempre está por encima, a pesar de que las dos son grandísimas jugadoras. Tenemos aquí 23 futbolistas, pero hay muchas más con las que podemos contar".

Mariona, "tranquila" con su futuro

Mariona Caldentey, que también atendió a los medios, añadió que "nosotras queremos ganarlo todo y para eso trabajamos. Pero también hay que ser realistas. Esto es fútbol, los rivales juegan y hay muchos partidos. Tampoco tendría que ser una catástrofe si un día no ganamos".

Y también se pronunció sobre su renovación con el Barça: "Yo estoy tranquila, me siento bien. Viene la mejor parte de la temporada. Y solo tengo ganas de estar bien, de hacer las cosas bien, de jugar, de ayudar al equipo en el club y en la selección".