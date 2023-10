Doble reto para una España que sueña con los Juegos

La Roja se mide a Italia en Salerno en la tercera jornada de la Nations League con el objetivo de acariciar el billete para la Final Four Las de Montse Tomé llegan en buena racha, invictas con seis victorias consecutivas y en un momento de calma después de la tormenta

Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma y esto es lo que, en mayor o menor medida según para quién, sucede en la selección española. Poco a poco se va poniendo todo en su lugar y ahora toca volver a jugar al fútbol, que a fin de cuentas es lo que más desean jugadoras, cuerpo técnico y afición. La Roja se mide a Italia en Salerno (17.45 h, La1) con un doble reto: el de ganar por primera vez en tierras transalpinas y el de dejar prácticamente visto para sentencia el billete a la Final Four de la Nations League y allanar el camino para lograr una plaza en los Juegos Olímpicos de París.

España llega a la cita como líder del grupo 4 con pleno de victorias. Con los dos triunfos, en Suecia (2-3), contra la número uno del Mundo según el ranking de FIFA, y en Córdoba, contra Suiza (5-0), en el último parón internacional, el combinado nacional se presenta como el favorito de cara a este nuevo enfrentamiento.

Nunca ha ganado la Roja a Italia a domicilio y el último precedente entre ambas selecciones se remonta al 1 de julio de 2022, en el último partido de preparación para la Eurocopa. El duelo acabó con un empate (1-1) y con el último gol de Alexia Putellas antes de la lesión. Mucho ha llovido desde entonces: España ganó el Mundial e Italia cayó prematuramente en fase de grupos y, después de una revolución y un cambio en el banquillo -Andrea Soncin sucedió a Milena Bertolini- es ahora una selección en reconstrucción.

DE SARA GAMA A DRAGONI

Una selección que cuenta con futbolistas experimentadas como Sara Gama -la más veterana-, Cristiana Girelli, Barbara Bonansea, Elisa Bartoli o Valentina Cernoia pero también con Giulia Dragoni (16 años) la jovencísima promesa del FC Barcelona que -titular indiscutible- fue una de las más destacadas de la 'azzurre' en el Mundial y una de las grandes sensaciones, Chiara Beccari (19), Giada Greggi (23) o Annamaria Serturini (25).

SIN PAREDES... ¿Y CON JENNI?

Montse Tomé sabe la importancia de este partido para el equipo y para ella y no dudará en sacar el mejor y más competitivo once posible. No podrá contar, sin embargo, con Irene Paredes, que se quedó en la concentración para acabar de recuperarse de la lesión en el aductor del muslo y que podría llegar para el próximo partido contra Suiza. Con una Aleixandri afianzada en el eje de la zaga, Laia Codina o Ivana Andrés podrían ocupar la posición de la vasca.

Podrá ser, también, el primer partido de Jenni Hermoso tras el Mundial, pues la delantera madrileña regresó a la convocatoria después de ser una de las ausencias más sonadas en la última. Fue pieza clave en Australia y Nueva Zelanda y podría volver a sentirse futbolista, después de todo, con la selección.

ALINEACIONES PROBABLES DEL ITALIA - ESPAÑA

Italia: Giuliani; Bartoli, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Caruso, Dragoni; Cantore, Piemonte, Giacinti.

España: Cata Coll; Ona Batlle, Aleixandri, Codina, Olga Carmona; Tere Abelleira, Aitana, Alexia; Athenea, Salma, Mariona.

Árbitra: Alina Peșu (RUM).