El Andorra, a levantarse lejos del Principado

Los de Eder Sarabia buscan en su visita al Granada romper con la racha de dos derrotas y su primer triunfo fuera tras dos meses sin hacerlo Los tricolor contarán con Àlex Valle. El lateral izquierdo, cuya cesión desde el Barça aún no es oficial, tuvo permiso para entrenar y viajar

El Andorra visita al Granada con la intención de lograr tres puntos que le permitan cortar la racha de dos derrotas seguidas. Además, los de Eder Sarabia no ganan lejos del Estadi desde el 28 de noviembre donde superaron al Ibiza por 0 a 1. Además de los últimos siete partidos sólo han ganado uno. Eso sí, el técnico vasco no está nada preocupado por los resultados del equipo ya que le da prioridad al juego y al estilo. "Estoy muy tranquilo porque lo que veo del equipo me gusta", aseguró Sarabia, en la rueda de prensa previa.

El Andorra llega al partido sin poder contar con los lesionados Martí Vilà y Adrià Vilanova ni con el sancionado Álex Pastor. Tampoco podrá seguir el partido desde el banquillo Eder Sarabia también sancionado con un partido y será el turno de sus ayudantes Jon López y Manu Torres. El técnico ya avanzó en rueda de prensa que seguirá jugando el joven portero Marc Vidal que debutó el lunes en la Liga SmartBank contra el Albacete Balompié y no se descarta el sábado el debut de Marc Bombardó, 'Bomba', un juvenil del Gimnàstic Manresa de 17 años formado en el Barça.

En el partido de la primera vuelta, el Andorra superó al Granada, por aquél entonces dirigido por Aitor Karanka, por 1 a 0 con gol de Sinan Bakis. El partido del sábado no tendrá nada que ver. Paco López dirige a los granadinos y en el Nuevo Los Cármenes, los andaluces se muestran intratables. Sólo le han marcado dos gols en 12 partidos y sólo se han escapado dos puntos en sendos empates.

Una de las novedades de la convocatoria de los andorranos es el lateral izquierdo Àlex Valle. Su fichaje no se ha hecho aún oficial, pero el de Badalona recibió permiso del Barça para entrenarse y también poder viajar con su nuevo equipo. El jugador, de 18 años, llega cedido por el Barça Atlètic hasta final de temporada.

Por su parte, el Granada se agarra a su fortaleza en Los Cármenes, donde esta campaña permanece invicto y sólo ha cedido dos empates. El equipo dirigido por Paco López afronta el encuentro pleno de confianza ante su público, ya que acumula en casa seis triunfos seguidos, el último en la pasada jornada por 2-0 frente al Ibiza, y sólo dos tantos en contra en todo el curso.

El Granada buscará prolongar ese buen momento como local frente al Andorra para acercarse a los mejores de la clasificación, ya que empieza la jornada séptimo, fuera incluso de los puestos de eliminatorias para subir. Los rojiblancos recuperan para el encuentro al medio Víctor Meseguer y al atacante albanés Myrto Uzuni, dos jugadores muy importantes para el técnico que han faltado por lesión a los últimos partidos.

Alineaciones probables:

Granada: Raúl Fernández; Ricard, Rubio, Ignasi Miquel, Quini; Meseguer, Petrovic, Melendo; Callejón, Antonio Puertas y Jorge Molina.

Andorra: Marc Vidal; 'Petxa', Diego Alende, Mika Mármol, Diego Pampín; Marc Aguado, Sergio Molina, Héctor Hevel; Almpanis, Carlos Martínez y Bundu.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (cántabro)

Estadio: Nuevo Los Cármenes

Hora: 16:15.