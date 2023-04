Vinicius Jr. por delante de Neymar Jr.

El extremo del Real Madrid desbanca a 'Ney' como el mejor futbolista brasileño para sus compatriotas Por primera vez, una encuesta indica que Vinicius Jr. es el jugador más apreciado entre los aficionados brasileños

Vinicius Jr. es el mejor futbolista brasileño, o que actúa en el Brasileirao, incluso por delante de Neymar Jr. Y esta es la gran noticia: por primera vez en muchísimos años, el '10' del PSG y de la Seleçao no es considerado el jugador del momento en su propio país.

La encuesta realizada por AtlasIntel ha sacudido al fútbol brasileño, porque ha evidenciado un posible traspaso de reinado en el 'país do futebol': de Neymar Jr. a Vinicius Jr. La pregunta que se ha hecho a 1.600 personas de todo el país es: "¿cuál era es el mejor jugador de fútbol brasileño o que actúa en Brasil de la actualidad?"... y un 17,5% indicaron al extremo merengue, por 12,3% a Neymar Jr.

En tercera posición, aparece De Arrascaeta, el centrocampista uruguayo del Flamengo, con 11,8% de las preferencias; le sigue otro extranjero, el delantero centro argentino, Germán Cano, del Fuminense con 10,1%.

Ya en la quinta posición, a una cierta distancia está Hulk, el '9' del At. Mineiro con 5,6% de los votos, y, sexto, aparece otro goleador, Pedro, del Flamengo, con 5,3% de las preferencias.

Está claro que la inactividad de Neymar Jr., que no volverá a jugar esta temporada después de ser operado del tobillo en Doha, le ha pasado factura. El exblaugrana es más noticia por su vida particular (será padre por segunda vez) que por lo que genera su recuperación. Además, su futuro en el PSG no está nada claro y podría acabar recalando en la Premier League este próximo verano.

El mundo del fútbol brasileño, en cambio, ha cerrado filas con Vinicius Jr. a quién sus compatriotas le perdonan todas sus salidas de tono con la camiseta del Real Madrid, como el hecho de convertir la provocación en todos los escenarios como su 'modus operandi' ya habitual. Su último show fue esta semana en Montilivi, donde el Girona goleó a su Madrid por un inapelable 4-2.

A Vinicius también le favorece el hecho de haber salido de la cantera del Flamengo, que es el club más popular del país, del cual sigue siendo aficionado.