Pacheta estalla contra el arbitraje

El técnico del Valladolid se quejó duramente del penalti señalado a su equipo ante el Real Madrid "Estoy indignado. ¿Y ahora me voy a callar? Pues no me voy a callar", arrancaba en la rueda de prensa

Pacheta, técnico del Valladolid, apareció en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Real Madrid muy enfadado. Nada más iniciar su comparecencia, se quejó del penalti señalado por Munuera Montero a instancias de Gil Manzano, colegiado del VAR, y que permitió a los blancos adelantarse en el minuto 83 tras transformar Benzema la pena máxima.

"Estoy cansado, estoy indignado. ¿Que le da en la mano? Y en San Mamés también y no la pitan”, exclamaba el entrenador, que seguía comentando que "que piten todas las manos y sabemos por dónde vamos. ¿Pero de verdad sabe la gente lo que es mano en posición antinatural? Pero si saltas con cuatro y estás desequilibrado. Hablo de cosas justas". Y es que Pacheta considera que a su equipo no le señalan los mismos penaltis: "Que me piten lo mismo a mí, que a mí no me lo pitan. ¿Y ahora me tengo que callar? Pues no me voy a callar".

La afición del Nuevo Zorrilla también se mostró indignada por el arbitraje de Munuera Montero y así se lo hizo ver con sus protestas durante el encuentro y, sobre todo, en los últimos diez minutos.