Varane abre la puerta a su regreso al Real Madrid

El central francés reconoció que colgará las botas en uno de los tres equipos en los que ha jugado Actualmente en el Manchester United, se retirará en Old Trafford, en el Santiago Bernabéu o en el Lens

Raphael Varane ha sorprendido a todos con unas declaraciones en las que deja la puerta entreabierta a un regreso al Real Madrid. El central francés cumplirá 30 años en un mes y tiene contrato con el Manchester United hasta el 30 de junio de 2025.

"No habrá otro equipo. Terminaré mi carrera en el Real Madrid, en el Manchester United o en el Lens -los únicos tres equipos en los que ha jugado-. El Madrid parece complicado, porque no se suele volver. No pretendo precipitarme, pero cuanto más te acercas a los 30, más lo piensas", explicó Varane sobre en una entrevista concedida a 'GQ'.

El defensa se formó en las categorías inferiores del Lens hasta que el 2011, con tan solo 18 años, firmó por el Real Madrid, donde estuvo diez exitosas temporadas, en las que ganó cuatro Champions, tres Ligas, una Copa, tres Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

Su salida en 2021 rumbo al Manchester United pilló desprevenidos a varios. El Real Madrid se embolsó 40 millones de euros y suplió ese mismo verano su 'adiós' con el fichaje de David Alaba, además de Antonio Rüdiger este mismo verano; ambos como agentes libres.

Su rol no ha variado ni un ápice y es uno de los líderes de la defensa de Erik ten Hag, siempre que las lesiones le han respetado. Este curso acumula 27 partidos; mientras que la temporada pasada sumó 29 duelos en los que anotó un gol y repartió una asistencia.