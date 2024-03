Valverde jugará contra el Real Madrid con el portero de la Copa

Ernesto Valverde no quiso dar demasiadas pistas sobre la alineación que presentará este domingo en el Santiago Bernabéu en el Real Madrid - Athletic Club, pero sí admitió que hará un cambio pensando en la final de la Copa del Rey 2023/24 del próximo 6 de abril frente al Real Mallorca: "Sí, mañana va a jugar Julen (Aguirrezabala, en lugar de Unai Simón). Los porteros lo saben desde la semana pasada. Confiamos en los dos y estamos contentos con ellos".

A partir de aquí, el 'Txingurri' se cerró en banda, aunque buenos modales como siempre. Valverde no quiso adelantar si reservará a muchos titulares para medirse al cuadro de Ancelotti. "Lo descubriremos mañana, pero hay muchos factores. No hemos competido desde el día 16 (de marzo, por el parón de selecciones), nos jugamos cosas en La Liga (los bilbaínos defienden la cuarta posición en la tabla) y no hay mejor manera que competir para llegar a un partido importante (en referencia a la Copa del Rey). Tenemos una final la próxima semana, pero estamos en el cuarto puesto y hemos de tenerlo en cuenta", reflexionó.

Dispuestos a competir con el Real Madrid

Sí confirmó Valverde que tiene a toda la plantilla a punto. "Es curioso, pero cuando llega un partido así (la final de Copa) suele suceder esto", dijo con ironía. En cualquier caso, Ernesto dejó claro que quieren competir el partido al Real Madrid. "Vamos (al Bernabéu) con la intención de ganar. ¿Algún equipo no lo hace?".

El técnico rojiblanco insistió con que llevan "mucho tiempo sin competir los que no han tenido partidos internacionales", y posiblemente necesite que sus jugadores no pierdan el tono. "Buscamos buenos un buen resultado y buenas sensaciones para lo que nos viene; por eso debemos ir concentrados. Sí que hay el riesgo de que alguno reciba un golpe o tenga algún problema. Pero también les puede pasar a ellos que tienen partidos importantes después del nuestro (en referencia a la Champions frente al Manchester City)".

Primero el Bernabéu, después la Copa

Desde que el Athletic superó al Atlético de Madrid y se clasificó para la final, Vizcaya vive en un estado de euforia. Valverde comentó que él y su staff han intentado que la plantilla tenga la cabeza en su sitio y afronte los partidos de uno en uno. "Es cierto que es difícil abstraerse de la final, pero estamos muy centrados en lo que hay en el campo. A partir de mañana (domingo) a las once de la noche nos centraremos en la final".

Por eso considera que el duelo ante el Real Madrid "es un partido importante. Nos mantiene en un ritmo competitivo y contra un rival que no ha perdido en casa y nos va a exigir mucho. Y es cierto que el Madrid es el único que ha ganado aquí y fueron claramente superiores, pero fue el primer partido y han pasado muchas cosas. También es cierto que son líderes (de La Liga) porque están siendo superiores a los demás". Y recalcó la calidad de los hombres de Carlo Ancelotti: "Ellos no tienen piedad con el rival, aprovechan cualquier mínima opción".

Celebrará su partido 511 como entrenador de La Liga

El Real Madrid - Athletic Club tendrá otro detalle significativo para Ernesto Valverde, porque llegará a los 511 partidos en los banquillos de La Liga igualando a otro entrenador legendario del club vasco y del fútbol español, Javier Clemente. "Cuando llevas tantos partidos supongo que cada día (que hay un partido) supone algo, pero normalmente no miro mucho atrás", dijo con modestia. "Supongo que me estoy haciendo mayor, esto se consigue sin querer porque vas haciendo y vas sumando. Vamos a ver si lo podemos celebrar bien...", concluyó