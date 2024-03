El plan de Ancelotti con Militao

Eder Militao está de vuelta. Después de 232 días tras la grave lesión de rodilla sufrida por el brasileño y que le obligó a pasar por el quirófano, el central ha entrado en la lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Athletic Club de Bilbao de este domingo a las 20.45 horas en el Santiago Bernabéu.

El entrenamiento previo al Real Madrid-Athletic Club

Eder Militao se ejercitó con normalidad en la sesión previa del conjunto madridista antes de afrontar el choque contra los 'leones'. Un entrenamiento en el que estuvieron todos los disponibles.

Camavinga, Bellingham y Valverde habían regresado con algunas molestias físicas de sus respectivos compromisos internacionales durante el parón, pero todos están en condiciones, como confirmó posteriormente 'Carletto' y se reflejó en la lista de convocados.

Los únicos que, lógicamente, no se ejercitaron con el grupo fueron Thibaut Courtois y David Alaba, que continúan con sus procesos de recuperación de sus respectivas lesiones.

Militao, con el City en el horizonte

Carlo Ancelotti se congratuló en rueda de prensa del regreso de Eder Militao y recordó: "Es una muy buena noticia para nosotros su vuelta. Se lesionó contra Athletic Club y vuelve ante el mismo rival".

Después, se le preguntó sobre las opciones del brasileño de tener minutos ya este mismo domingo contra los leones. "Tenemos que verlo partido a partido, puede que le dé minutos mañana o que le dé más tiempo (para volver a jugar). Le falta el fútbol volver a acostumbrarse. Ha recuperado muy bien, pero necesita el tiempo necesario para volver a su mejor nivel", fue la respuesta del experimentado técnico italiano.

Athletic - Real Madrid | La lesión de Militao

Unas afirmaciones prudentes y que contrastaron mucho cuando salió a colación la eliminatoria de Champions League frente al Manchester City. La pregunta iba sobre quiénes podían ser la pareja de centrales titulares dando prácticamente por hecho que Eder Militao no llegaría para ser titular. Y entonces fue cuando Ancelotti contestó: "¿Y por qué no? (ser titular) Vamos a ver. Puede ser que no, puede ser que sí. No digo 50-50, puede ser un 30-70... pero Militao es muy importante, nos ayuda en muchas facetas y no está descartado totalmente".

De esta manera, Carletto avisaba de sus intenciones. La importancia de Eder Militao en el equipo blanco, y si todo va bien en los próximos días, podrían llevar al de Setaozinho a la titularidad contra los 'citizens'. Algo que parecía impensable... pero no para Ancelotti.