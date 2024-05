El semáforo del Real Madrid-Alavés: El Bernabéu pide el Balón de Oro para Vinicius

El Real Madrid goleó al Granada en un once repleto de suplentes. Para afrontar el partido contra el Alavés, Ancelotti ha vuelto a una alineación prácticamente titular con una nueva oportunidad para que Courtois pueda ganar ritmo para llegar preparado a la final de Wembley. El técnico italiano solo ha convocado a un jugador del filial blanco.

La Fábrica

Carlo Ancelotti no cree en la cantera del Real Madrid. Florentino Pérez acostumbra a presumir en las asambleas de socios del alto nivel de La Fábrica pero su entrenador no da oportunidades a los canteranos blancos. Cuando ganas, todo se justifica y el relato blanco lo excusa por el gran nivel de la primera plantilla del Real Madrid. Cuando ya has ganado la liga y no tienes más misión que dosificar a tus jugadores para la final de la Champions podrías dar minutos a tus canteranos pero Ancelotti no lo hizo contra el Granada y tampoco hoy contra el Alavés. El único jugador del Castilla que ha convocado Carletto es el centrocampista Mario Martín. Luego se extrañan si la perla de su cantera Paulo Iago se quiere ir del Real Madrid.