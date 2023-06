"El Real Madrid puede tener competencia por Mbappé en el Liverpool"

Los dirigentes del PSG siguen enojado por la actitud del futbolista, que no acepta sentarse a renovar su contrato El conjunto de la Premier League estaría dispuesto a apostar fuerte por el internacional francés

Kylian Mbappé y el Real Madrid están dominando, un año más, los rumores del mercado de fichajes de verano. Por mucho que desde el club blanco filtren que la plantilla está cerrada, las informaciones en las que se alimenta el caso son continuas. Así lo hizo en las últimas horas en 'Radio Marca' Marco Kirdemir quer además añade propuestas.

Marco Kirdemir tiene muy buena relación profesional con los dirigentes futbolísticos de Arabia Saudí y Qatar y asegura que en sus últimos contactos con el entorno de los dirigentes del PSG ha confirmado el malestar con Mbappé. "He hablado con gente cercana a la familia de Qatar que dirige el club y me han dicho que están muy enojados. Querían y tenían la confianza de que (Mbappé) iba a renovar. El Emir está muy molesto".

El PSG ya ha dicho que si Kylian no acepta renovar, deberá cambiar de aires esta temporada pues los dirigentes catarís no están dispuestos a ver cómo su principal estrella se marcha el 30 de junio de 2024 con la carta de libertad bajo el brazo. De ahí que busquen alguna salida y, según Kirdemir, el Real Madrid de Florentino Pérez no sería la única alternativa que manejan. "El Liverpool está haciendo la competencia al Real Madrid y quiere pagar una fortuna por Mbappé", una cifra que rondaría los 300 millones de euros entre cantidades fijas y bonos.

Mbappé junto a Al-Khelaïfi, durante su acto de renovación con el PSG | EFE

La intención del Real Madrid era esperar un año más para que el futbolista llegara libre y así la inversión se centrara en pagar su multimillonaria ficha; sin embargo, esos planes pueden verse trastocados con la presión que está realizando el PSG. Está por confirmarse si realmente el Liverpool está dispuesto a entrar en esa puja estratosférica, pues también podrían optar por esperar a que Mbappé finalice su contrato y entonces cubrirle de dinero.