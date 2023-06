Raúl: “Me encantaría continuar y creo que es lo que va a pasar”

El entrenador del Real Madrid Castilla expresó su deseo de mantenerse en el banquillo del filial blanco El técnico madridista calificó de "merecido" el triunfo de este domingo sobre el Barça Atlètic (3-0)

Raúl González Blanco, entrenador del Real Madrid Castilla, aseguró, tras remontar al Barça Atletic (3-0) y meterse en la final por el ascenso a Segunda División, que le “encantaría continuar” en el cargo y que, además, cree “que es lo que va a pasar”.

“Como siempre que terminan las temporadas siempre hay muchos rumores y realmente nunca se sabe lo que puede pasar. Me veis hablando de lo que me gusta estar en el Real Madrid y entrenar a estos chicos. Cuando termine la temporada veremos cuál es la mejor solución y la mía es siempre estar en el Real Madrid. Me encantaría seguir aquí y continuar; creo que eso es lo que va a pasar”, comentó en rueda de prensa sobre su futuro.

“Pero en el mundo del fútbol a veces tienes que tomar decisiones. Raúl es Real Madrid; es donde yo me siento bien, feliz y hago feliz a la gente. Teniendo esa conexión y pudiendo ayudar a la carrera de los jugadores es donde quiero estar”, completó. Un Raúl que ponderó el rendimiento de los suyos.

“Feliz por el equipo y por los chicos porque ha sido una gran temporada y hoy han sido capaces de hacer un partido con mucha energía de principio a fin. El resultado es merecido teniendo enfrente a un equipo como el Barcelona. Nos da la oportunidad de seguir dos semanas más y seguir soñando porque estos chicos puedan estar en Segunda División. La temporada es muy buena y falta poner la guinda”, aseguró.

“Nos tocará sufrir durante dos partidos más, pero estos chicos son capaces de todo como han demostrado hoy. La alegría de los chicos es la alegría de todos los madridistas, con el ambiente que se ha vivido en el Di Stéfano…", añadió. “Yo estoy muy contento con el trabajo. Que un filial con la edad más baja esté en las primeras posiciones e incluso pelear por subir directamente es muy difícil”, ponderó.

“El otro día no fue un partido para perder 4-2 y esa diferencia fue excesiva. Hoy los chicos han salido a jugar con el ADN Real Madrid y con la historia de que si te esfuerzas lo puedes conseguir. Yo, sobre todo, estoy feliz por ellos porque es un partido que no se nos va a olvidar”, declaró.

Además, Raúl compartió el mensaje que les dijo a sus futbolistas y cuerpo técnico tras culminar la remontad frente al Barça Atletic. “Les he comentado que estaba muy contento por su trabajo y que esto no se terminaba. He reunido a todos para decirles que esto nos da las ganas de seguir trabajando y seguir soñando dos semanas más. Subir sería un sueño muy importante para ellos y para el club; somos una familia y vamos a conseguirlo”, dijo.

El técnico del Real Madrid Castilla comentó también la intensidad con la que vivió el partido: “Creo que mis chicos me necesitan así en la banda. Sé lo que necesitan y están pendientes de lo que puedo decir, hacer o moverme; es una conexión que tengo con este grupo. Quizá con otro grupo u otro equipo será diferente".

"He disfrutado mucho. Para mí era un sueño ver el Di Stéfano lleno y podríamos haber metido a más gente. Ojalá el próximo fin de semana lo vivamos y que el Castilla sea ese equipo al que la gente le guste venir a ver para ver la progresión de los chavales”, explicó.