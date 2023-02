Rafa Benítez: "No se nos dio la oportunidad, con más paciencia habrían llegado los buenos resultados"

El técnico recuerda su fallida etapa en el banquillo del Real Madrid "Se dieron una serie de circunstancias de convulsión que se intentaron achacar a nosotros sin que nos pudiéramos defender. Era más fácil echarme la culpa a mí", lamenta el madrileño

Rafa Benítez, actualmente sin equipo, concedió una entrevista al diario as en la que repasó su etapa como entrenador del Real Madrid, donde permaneció siete meses y donde no pudo triunfar: "No se nos dio la oportunidad, las circunstancias son las que son. Nosotros pedimos un delantero porque lo necesitábamos y más al principio, cuando Benzema estuvo en la cárcel, pero no lo tuvimos. Al año siguiente se fichó a Morata. Pero la historia la escriben los vencedores. El equipo ganó la Champions, parecía que esa era la solución y ya está. Con eso tenemos que apechugar".

El madrileño asegura que fue una etapa difícil y que culparle a él fue lo más sencillo: "Se dieron una serie de circunstancias de convulsión que se intentaron achacar a nosotros sin que nos pudiéramos defender. Era más fácil echarme la culpa a mí. Si el Madrid no hubiera ganado la Champions, habrían dicho: “¿Qué ha pasado aquí?” Pero la ganó y eso les permitió abrir un ciclo, traer a Morata… El Madrid es un equipo que suele ganar, ¿por qué no iba a ganar con nosotros si estábamos en disposición de hacerlo? Primeros en Champions y a 5 puntos del Barcelona en enero. ¿Por qué no podíamos remontar como lo hicimos con el Valencia por ejemplo? Si teníamos calidad, físico y experiencia".

Una de las cosas que se le achacó fue su mala relación con los futbolistas, algo que desmiente: "No es así. Los vestuarios tienen 25 futbolistas. Si hay 2 o 3 que no están contentos es normal. Pero pasa en todos los equipos. Lo que pasa es que la transcendencia a nivel de medios es mayor. Mi relación inicial con el vestuario fue normal, hasta que ves dinámicas como en todos los vestuarios y entiendes que hay que mantener distancias en algunos casos y que sean tus ayudantes los que potencien la relación. Pero no le puedes ganar al Malmoe 8-0 o al Rayo 10-2 y decir que estamos mal. El último partido fue en Valencia, con uno menos, y el equipo lo hizo bastante bien. Pero había que buscar alguna solución porque había tensión y nerviosismo, alguien del club tendría que explicar por qué la había. Pero el equipo estaba bien para seguir compitiendo y pelear por los títulos".

Benítez no se arrepiente de cómo actuó en aquel momento: "Los análisis y las decisiones se toman en el contexto en el que se está. Yo intenté ser un entrenador de club y hay muchísimas cosas que pasan en los vestuarios, en todos los equipos, que como entrenador te guardas. Lo que no te gustan es que, cuándo ya no estás, salgan cosas que no son ciertas, que se tergiversen las cosas por intereses de algunos. Pero no puedes estar defendiéndote todo el día porque estás fuera y no tienes presencia en los medios. Ni tampoco es mi objetivo. Mi objetivo es que los equipos que entreno mejoren, mejoren los futbolistas, crezcan y ganen competiciones, pero si no te quieren dar tiempo ni opciones… pues ya está. Yo sigo teniendo buena relación con los que jugadores del Real Madrid que son profesionales de verdad. Ellos saben que fuimos muy honrados y profesionales. Otra cosa es que tú esperes más resultados o que el entorno espere tal o le interese orientar hacia un lado u otro la opinión pública, pero eso no lo puedo controlar".

También se le acusó de hablar con Bale antes que con Ronaldo: "Es que no es verdad. Eso no fue una reunión. Había un Bélgica-Gales y me acerqué a ver ese partido porque vivo enfrente de Gales. ¡Desde mi ventana se ve Gales! Fui a ver un partido en el que jugaba Mertens, que había estado conmigo, y también Bale, que iba a ser jugador mío. La polémica se genera en los medios diciendo que no había ido a reunirme con Cristiano y sí con Bale. Son historias que no son reales, como la de Modric, pero como no te puedes defender parece que sean ciertas".

Y desmiente que tuviera ningún problema con Modric: "Jamás le dije a Modric que no utilizara el exterior, solo le dije que en distancias cortas es mejor para el compañero un pase con el interior, porque el esférico coge menos efecto y el control es más sencillo. Pero en un pase a 20 metros, Modric es un fenómeno con el exterior…".

Benítez insiste en que si hubieran tenido un poco más de paciencia habrían llegado los buenos resultados: "No se trata de defenderme ahora. Yo tengo claro que es imposible que le cambie la opinión a aquellos que no quieren cambiarla. Hay un relato que se ha escrito y ya está. Pero insisto, se podían haber esperado y estoy convencido que habríamos conseguido buenos resultados, no sé si hubiéramos ganado, eso nunca se sabe, pero sí habríamos sentado las bases de un equipo que podría crecer. Casemiro ha sido un futbolista fundamental y le potenciamos nosotros; Kovacic dejó beneficios económicos y Lucas Vázquez sigue ahí. Algo de razón tendríamos cuando decimos apostar por ellos".

El técnico madrileño defiende lo que hizo en su momento y cree que el tiempo le da la razón: "Es un entorno muy complicado y ya está. Si lo superas, qué bien, y si no lo superas, pues te culpan, te quitan del medio y ya está. Insisto en que es algo que no puedes cambiar y desde la distancia es imposible. Con el tiempo, después de haber sido exitoso el equipo, pueden decir lo que quieran. Pero esos jugadores que nosotros le llevamos estaban ahí y son parte de ese éxito. Y la prueba evidente de que hacía falta un delantero como nosotros pedíamos por las circunstancias personales de Benzema es que después fue Morata y marcó 15 goles, por lo tanto, no estábamos tan desencaminados. Otra cosa es que no nos quisieran hacer caso. Pero teníamos un criterio profesional para decir lo que dijimos y tomamos las decisiones que tomamos, eso lo hemos demostrado en nuestra trayectoria. Los equipos que dejamos suelen estar mejor en términos económicos, físicos y de dinámicas…".