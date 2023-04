La posición de Tebas sobre el 'caso Valverde'

El presidente de LaLiga ha dejado muy clara su postura sobre el posible castigo al futbolista uruguayo "La provocación es un atenuante, nunca es la justificación del hecho ", ha explicado en un acto celebrado en el Molinón

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha decidido pronunciarse sobre la polémica entorno a la agresión de Fede Valverde sobre Alex Baena. Aunque el incidente se produjo después del partido, Tebas ha confirmado en la rueda de prensa del acto celebrado junto a Alejandro Irarragorri, presidente del Real Sporting de Gijón, que la Comisión Antiviolencia entrará para analizar el caso y plantear una posible sanción.

"No deja de ser un incidente y una agresión que se produce en los aparcamientos del estadio de LaLiga", ha empezado, mientras que en todo momento ha querido condenar el incidente. Todavía no se ha confirmado sobre si hubo o no provocación de Baena a Valverde previa al momento de la agresión.

"Creo que la provocación es un atenuante, nunca es la justificación del hecho. Eso debe quedar muy claro. Desde luego es una acción reprobable. No podemos comparar una agresión con la posible provocación", ha ratificado Tebas. Habrá que esperar el alcance de la posible sanción a Valverde y si finalmente se confirman o se desmienten los rumores.