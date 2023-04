Alaba: "Valverde ha tenido todo el apoyo y está muy bien"

El defensa del conjunto blanco ha hablado ante los micrófonos en la rueda de prensa previa a los cuartos de final de la Champions League ante el Chelsea El futbolista austríaco ha repetido la palabra "confianza" para el partido de mañana, y ha asegurado que "no es fácil ganarnos en casa"

El Real Madrid se enfrentará al Chelsea mañana miércoles a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu, en la ida de los cuartos de final de la Champions League, la competición fetiche para los blancos. En la rueda de prensa previa al partido, David Alaba ha hablado de las claves para el encuentro, de la presión y de la polémica alrededor de Fede Valverde.

El conjunto blanco afronta la eliminatoria europea después de eliminar al Barça de la Copa del Rey, y la derrota en Liga ante el Villarreal del pasado sábado. Pese al último tropiezo, los de Carlo Ancelotti saben que el éxito de esta temporada pasa por levantar la 'orejona', y tal como ha asegurado Alaba, "queremos llegar al objetivo y ganar. Estamos muy centrados y tenemos confianza".

El internacional austríaco ha disputado 111 partidos en la máxima competición continental, y ha ganado el título tres veces, dos de ellas en los últimos tres años (2019/2020 y 2021/2022).

La posición de central, la preferida para Alaba

La polivalencia de Alaba ha permitido a Ancelotti alinearlo en distintas posiciones durante el año, aunque el nacido en Viena ha asegurado que "me siento mucho mejor en la posición de central, donde he jugado los últimos cuatro años, pero quiero ayudar al equipo para que gane. Soy un jugador flexible que puede jugar en diferentes posiciones. Ahora estoy en la de defensa central y me siento muy bien".

La presión que conlleva vestir la camiseta del Real Madrid

Para Alaba, vestir la camiseta del Real Madrid conlleva una presión añadida. "Si vemos la historia, evidentemente la presión es muy alta. Lo sabemos pero nos encanta. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo".

Además, afrontar una eliminatoria europea les añade el cartel de favoritos en las eliminatorias a doble partido. "La mayor parte de las veces en la Champions, el Real Madrid es el favorito, pero nosotros no pensamos en eso. El objetivo es llegar a las semifinales y para ello tenemos que hacerlo bien y vencer mañana".

Delante, los de Ancelotti tendrán a un Chelsea que en los últimos cuatro partidos no ha conseguido la victoria. Pese a ello, el austríaco afirmaba que "nosotros no infravaloramos al Chelsea, tiene una plantilla estupenda, son un gran equipo y tenemos que estar muy concentrados, presionarles desde el primer minuto porque tiene grandes jugadores. Son un equipo fuerte y los cambios que han hecho pueden afectar en la eliminatoria. Lo sabemos y tenemos que estar muy concentrados".

A la pregunta de si los jugadores ingleses tendrán miedo al llegar al Santiago Bernabéu, el austríaco ha hablado de lo que significa el feudo blanco en competición europea. "No creo que vayan a tener miedo, pero con toda seguridad intentaremos que estén impresionados. Jugaremos en un estadio especial y con nuestros aficionados. No es fácil ganarnos en casa".

La polémica de Valverde y Baena

La polémica surgida el pasado sábado en el enfrentamiento entre Real Madrid y Villarreal ha abierto las principales portadas del país, no por el resultado en sí, sino por la presunta agresión del jugador blanco al joven centrocampista del conjunto 'groguet'. Alaba ha quitado hierro al asunto y ha asegurado que Fede "está muy bien. Ha tenido todo el apoyo, ha entrenado muy bien y está muy en forma para el partido. No puedo decir mucho más sobre lo que ha sucedido".

La derrota del conjunto de Ancelotti provocó que el Barça ampliara la distancia de puntos. "El objetivo de todos los años es conseguir la liga. Tenemos que seguir avanzando, ir partido a partido. Nosotros lucharemos hasta el final y intentaremos ganar cada partido".