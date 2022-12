El 1x1 del Real Madrid ante el Valladolid

Los blancos se impusieron 0-2 al Valladolid en el José Zorrilla con un doblete de Karim Benzema Courtois fue el mejor de los blancos y sostuvo a su equipo con dos paradas providenciales

No falló el Real Madrid ante el Valladolid en el José Zorrilla (0-2) y duerme líder provisionalmente, a falta de lo que haga el Barcelona en el derbi catalán ante el Espanyol.

Los de Ancelotti no cuajaron un buen partido pero salieron con un inmejorable botín: 3 puntos y Karim Benzema con la moral por las nubes. El partido de los blancos fue bastante plano y tuvo que ser Thibaut Courtois el que se vistió de héroe para evitar, con dos manos espectacular, que el Valladolid se adelantara en el marcador. Benzema no cuajó un buen partido, y se le notó falto de ritmo por culpa del parón por el Mundial. Aún así, un penalti polémico, por mano de Javi Sánchez, le dio la oportunidad de abrir la lata y no lo desaprovechó. Tras ese penalti, Sergio León acabó expulsado por protestarle al árbitro. Poco después, y con el Valladolid ya muy tocado, Camavinga le regaló el segundo a Karim para firmar su particular doblete.

El Madrid suma tres puntos importantes para seguir inmerso en la pelea por la liga pero el conjunto de Pacheta se puede marchar con la cabeza bien alta porque ha realizado un gran partido y si no llega a ser por Courtois y el polémico penalti, el resultado podría haber sido completamente opuesto.

LAS NOTAS DEL PARTIDO

10 Thibaut Courtois, portero Heróico Providencial el belga. Este Madrid es inconcebible sin el gigantón bajo palos. Con 0-0 en el marcador sacó dos manos espectaculares que todo el estadio ya cantaba y que mantuvo con vida a los de Ancelotti. La primera fue una mano cambiada prodigiosa a Aguado y la segunda abajo tras un cabezazo picado de Sergio León.

4 Carvajal, defensa Dubitativo No está en su mejor momento Carvajal y tuvo muchísimos problemas durante todo el partido para mantener la banda protegida. En ataque tampoco sumó mucho y acabó sustituido a la hora de partido.

6 David Alaba, defensa Serio El austríaco estuvo bien en defensa, sin apenas dejar huecos y conteniendo bien a Sergio León. En ataque también apareció en acciones aéreas.

6 Antonio Rüdiger, defensa Completo Antonio Rüdiger es de esos futbolistas que no hace mucho ruido pero que no falla. Estuvo muy rápido la corte y atento en las ayudas e incluso tuvo oportunidad de marcar. Un seguro el alemán.

5 Ferland Mendy, defensa Intermitente En líneas generales hizo un buen partido y estuvo muy participativo en ataque, pero hubo tramos del partido donde estuvo descontrolado y sufrió por banda con Fresneda o Plata.

5 Fede Valverde, centrocampista Irregular El 'Pajarito' se desplegó por todo el campo como nos tiene acostumbrados pero no del todo acertado con balón, ni tuvo protagonismo en el juego ofensivo del equipo.

7 Dani Ceballos, centrocampista Inspirado El andaluz jugó un gran partido y fue protagonista llevando el peso del ataque blanco. Ayudó en la salida de balón y encontró líneas de pase con soltura, sirviendo de buenos balones al tridente. Partido para pedir más minutos.

6 Toni Kroos, centrocampista Correcto Toni Kroos estuvo en su línea. Fue un seguro en la medular blanca y el equipo se movió a su ritmo. Con Ceballos ayudando en ataque, el se explayó haciendo coberturas y cubriendo huecos vacíos.

6 Marco Asensio, centrocampista Enchufado Estuvo muy activo el balear hasta que le cambiaron y pese a que no estuvo fino de cara a puerta, no dejó de intentarlo. No le sentó muy bien el cambio con 0-0 en el marcador.

7 Karim Benzema, delantero Decisivo El francés no tuvo su mejor partido. Se le vio fuera de ritmo, lejos de su mejor nivel, pero acabó siendo decisivo con un doblete que le valió 3 puntos al conjunto blanco. Antes de eso, tuvo un gol cantado que se le marchó a las nubes.

6 Vinicius Jr., delantero Peligroso Vinicius siendo Vinicius. El brasileño acaparó gran parte del ataque por su banda y fue un auténtico quebradero de cabeza para la zaga vallisoletana. Tuvo algún que otro rifi rafe con la grada y los jugadores pucelanos, que Ancelotti tuvo que calmar.

5 Lucas Vázquez, delantero Insitente Entró por Carvajal y cuajó un buen partido. Aguantó su banda e incluso se sumó al ataque con más corazón que cabeza, eso sí.

5 Rodrygo Goes, delantero Asociativo Entro por Asensio con mucho tiempo por delante y pese a que lo intentó, no fue diferencial esta vez.

6 Eduardo Camavinga, centrocampista Polivalente Ancelotti le sacó para agitar la coctelera y lo consiguió. Tras una pared con Modric, acabó asistiendo a Karim para que este hiciera el segundo gol. Pide más minutos.