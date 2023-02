Carlo Ancelotti no puede contar con Tchouaméni ni Mendy para el duelo en Anfield El técnico italiano apuesta por un centro del campo con Valverde, Camavinga y Modric

El Real Madrid se juega media temporada esta noche ante el Liverpool en Anfield en la ida de los octavos de final de la Champions League. Con la Liga complicadísima y con la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey ante el Barça, la competición europea puede ser una de las pocas alegrías blancas esta temporada.

Es por ello que Carlo Ancelotti no se guarda absolutamente nada para este partido, teniendo en cuenta que no puede contar con Tchouaméni, por enfermedad, ni con Mendy, que sigue recuperándose de sus molestias físicas. El que sí está es Kroos, que se ha recuperado a última hora de un proceso gripal, pero aún no está al 100% para ser titular. Así, el italiano sorprende formando un centro del campo con Valverde, Camavinga y Modric. Ceballos se queda fuera.

El resto, los habituales de Ancelotti, con Alaba ejerciendo de lateral zurdo y con el centro de la zaga formado por Militao y Rüdiger, que regresa a Inglaterra tras su periplo por el Chelsea. Benzema, Rodrygo y Vinicius serán los encargados de poner los goles.

Este es el once del Real Madrid para enfrentarse al Liverpool en Anfield: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba; Valverde, Camavinga, Modric; Rodrygo, Benzema y Vinicius.Este es el once del Liverpool para enfrentarse al Real Madrid en Anfield: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Bajcetic, Henderson; Núñez, Salah, Gakpo