El Real Madrid cuece a fuego lento su proyecto 23-24

Siguen pendientes siete renovaciones en una plantilla de 23 jugadores, al que se suma la continuidad de Vinicius Tobías Interesan varios jugadores, pero tampoco concreta ningún fichaje como el de Bellingham, por el que no ha hecho una oferta

El madridismo se empieza a impacientar por la política que está siguiendo el club de dilatar la concreción del proyecto de la temporada 2023-24. De los 21 jugadores de campo que forman la actual plantilla, siete terminan contrato. También ha congelado la decisión de pagar la cláusula de compra de Vinicius Tobias, pese a que el Shakhtar ha reclamado su regreso. Ancelotti tendría 14 fichas aseguradas para el próximo curso con el agravante de que tres de ellas no las utiliza: Hazard, Odriozola y Vallejo. El club blanco tiene abierto todos los frentes en esa renovación que cuece a fuego lento a menos de seis meses del final de la temporada.

TRES LEYENDAS EN EL AIRE

Muchos entienden que han decidido retrasar las negociaciones de renovar a los implicados para que no se duerman en los laureles y rindan a su máximo nivel. Una manera de que se ganen una ampliación en condiciones. Tres de esos casos pueden ser los de Asensio, Ceballos y Nacho, a los que Ancelotti ha utilizado como últimos recursos esta temporada, pero de los que ha tenido que tirar a la fuerza tras el desplome físico de algunos de sus titulares. Las redes y los medios afines al Real Madrid reclaman que revise los contratos de los tres para que continúen. Aunque Nacho se piensa seguir si sigue perdiendo protagonismo.

Al margen de Mariano, que acaba contrato en junio y no entra en los planes de la próxima temporada, la atención se centra en tres leyendas del equipo como son Benzema, Modric y Kroos, que completan el paquete de pendientes por renovar. Hay mucho ruido entorno a la continuidad de los tres, jugadores ya veteranos y referentes del vestuario. El club se mueve con sigilo sin dar pistas sobre sus intenciones, aunque ese entorno da por hecho que continuarán al menos una temporada más a expensas del ‘caso Kroos’, del que se espera dé una respuesta el próximo mes sobre la presunta oferta que tiene para renovar.

NECESITADO DE REFUERZOS

Ancelotti, que tiene contrato hasta 2024, tiene en estos momentos 11 jugadores asegurados para el equipo de la próxima temporada, más los tres con los que no cuenta. El club (Florentino Pérez) valora la opinión del italiano, pero solo tiene voz y no voto en esa decisión final del cierre de cada expediente. Una plantilla que va a necesitar fichajes en esta renovación abierta, pero sin que se concrete ninguno como es el de Bellingham. Sí, todos saben que quieren ficharlo incluso el Dortmund, al que ha transmitido su interés, pero no ha hecho ninguna oferta en firme a la espera de lo que hagan los otros equipos interesados.

El club valora si repescar a Brahim y Fran García, si sube a Arribas o cualquier otro canterano, pero también necesita reforzar los laterales, el centro del campo y un goleador. Son conscientes de que cuanto más se acerque al final de la temporada más difícil será fichar en un mercado que encarece los precios, sobre todo si se filtra su interés por algún futbolista. Sus objetivos siguen siendo jugadores jóvenes con proyección, una política que le ha dado resultados con varios fichajes pero que ya imitan otros clubes. A eso suma esa lista de jugadores que quedan libres y que vienen bien para completar el equipo, aunque no los necesita como ocurrió con Rudiger.