Mourinho no quiso volver al Real Madrid

Era una de las opciones cuando Zidane dejó el banquillo, pero se negó "Alguien le llamó, pero él prefirió irse a la Roma y empezar este proyecto", explicó Futre

José Mourinho pudo firmar su regreso al Real Madrid. Es una realidad. Y es que cuando Zidane dejó de entrenar a los blancos, el portugués era una de las opciones más viables, y volver a ocupar así el banquillo merengue varios años después, pero no quiso aceptar.

Según narró Paulo Futre en una entrevista para Serieanews.com, "José (Mourinho) el año pasado ganó la Conference League y aceptó el proyecto de la Roma, ha creído en él desde que firmó. Dijo que no al Real Madrid. Cuando se fue Zidane ya había fichado por la Roma, pero podría irse al Real Madrid. Alguien le llamó, pero él prefirió irse a la Roma y empezar este proyecto".

Y es que el técnico portugués aterrizó en Madrid hace ya más de una década. Estuvo al frente del proyecto blanco durante tres temporadas: 2010-11, 2011-12 y 2012-13. En ellas, solo pudo ser capaz de cosechar tres títulos, aunque siempre serán especialmente recordados la Copa ganada en Mestalla al Barcelona con aquel gol de Cristiano en 2011 y la Liga de los 100 puntos en 2012. Además de la Supercopa de España del mismo año.

También quiso manifestarse sobre la actual relación entre Cristiano Ronaldo y Ten Hag, donde quiso defender al luso y señalar al técnico, por como se está comportando con el jugador. “Creo que Ten Hag no puede hacer lo que hizo. Lo respeto, pero Cristiano ha sido cinco veces Balón de Oro. Y no puedes decirle a alguien así que salga a dos minutos del final. Si Cristiano le dice que no, es un lío, si entra es una humillación. Si no está bien, no lo convoca".

El exjugador insistió en ello, remarcando que el delantero portugués ha sido galardonado con el Balon de Oro hasta en cinco ocasiones, y por ello, ningún entrenador debería hacer algo así. "Cristiano hizo muy bien en marcharse. No lo está respetando. De hecho, repito, lo está humillando. ¿Viste lo que dijo después del Manchester City? No puso a Cristiano por respeto. Pero a las dos semanas quiso que entrara faltando dos minutos para el final.", concluyó dejando claro que está de su lado no porque sea portugués, ya que "si Messi hubiera estado en su lugar, diría lo mismo”.