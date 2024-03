Indignación en el Leipzig con el arbitraje

El Real Madrid ya está en los cuartos de final de la Champions tras eliminar al Leipzig. El partido del Santiago Bernabéu, como el de ida jugado en Alemania, no estuvo exento de polémica. Si en el primero se le anuló un gol al Leipzig totalmente legal, en el que se disputó este miércoles en Madrid, Vinícius vio una tarjeta amarilla que debió ser roja tras agredir a Orban, defensa del Leipzig.

Al final del encuentro, que acabó con empate a uno y un susto importante para los de Carlo Ancelotti, los jugadores alemanes protestaron amargamente por el arbitraje del italiano Davide Massa. En la zona mixta del Santiago Bernabéu, el lateral Benjamin Henrichs era el primero en protestar. "¿Si he hablado con Orban? En el campo no, porque estaba en el suelo, pero luego, en el vestuario, hemos visto las imágenes y es obvio que es tarjeta roja. Si es al revés y es uno de nosotros el que empuja a un jugador del Madrid y cae al suelo, seguro que sería roja, seguro. No sé por qué no ha sacado tarjeta roja. Vinicius marca el gol después y nos quedamos fuera", decía muy enfadado.

Igual de contundente se mostró David Raum. "Lo de Orban es tarjeta roja, pero creo que aunque fuese amarilla, Vinícius debería haber sido expulsado y estar fuera del campo por algunas entradas que había hecho. El árbitro nos hablaba un poco diferente que a los jugadores del Madrid. No sé por qué, nosotros también somos agradables y divertidos. Podemos hablar mucho ahora, pero no nos va a ayudar, estamos fuera de la Champions", explicaba.