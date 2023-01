El Madrid vuelve a pensar en Pochettino

Si Ancelotti no consigue títulos, Florentino podría iniciar un nuevo proyecto deportivo El argentino siempre ha sido muy del gusto de los blancos y estaría dispuesto a asumir el reto

Mauricio Pochettino dejó el banquillo del PSG el pasado 5 de julio y, desde entonces, se ha quedado en el paro a la espera de un proyecto de primerísimo nivel para regresar a lo grande. En estos meses, el, argentino ha recibido varias ofertas que ha ido rechazando amablemente, convencido de que la espera puede tener recompensa final. Y para él y su cuerpo técnico en el horizonte solo cabe entrenar a un grande en la Premier o en España. Y, tal y como se están dando los acontecimientos, sus opciones de entrenar al Real Madrid han ganado muchos enteros. Primero debería caer Ancelotti y, luego, sería bastante fácil llegar a un acuerdo entre las dos partes.

Pochettino estuvo muy cerca del Madrid, pero muchísimo, en el verano del 2018, aunque finalmente el Tottenham no le dejó salir. Después ha sido inviable su contratación con Zidane al frente del equipo blanco aunque a Florentino Pérez le encaja el perfil del exentrenador espanyolista. Se conocen y en el Madrid saben de la predisposición total a firmar aunque la decisión no se tomará hasta comprobar cómo acaba la temporada el equipo y si Ancelotti es capaz de hacer magia con un equipo en el que le han escatimado cualquier refuerzo. Será un milagro si consigue levantar algún título importante, aunque el italiano sabe como se las gasta Florentino y habrá consecuencias si no se gana nada. Es el Madrid y lo tiene asumido.

Mientras tanto, Pochettino u otros técnicos como Tuchel aguantan su oportunidad. El argentino no tuvo una etapa plácida en un PSG en el que se encontró con un vestuario de locura. En los banquillos lo ha hecho casi siempre bien, pero en París no pudo trabajar. Esa pequeña muesca en su curriculum no es tenida en cuenta en Madrid y le consideran como el primer candidato su Florentino decide reinventarse otra vez más. Está por encima de Tuchel e, incluso, de un Zidane que sigue de vacaciones y sin encontrar un proyecto que le llene.

La partida se va a jugar en los próximos meses, pero en el Bernabéu apostarán por Pochettino si se debe comenzar un nuevo proyecto con una revolución muy necesaria en todas las líneas. El Madrid va al límite con muchos jugadores veteranos y este verano puede ser el de la revolución, que sería mucho menos traumática con técnico nuevo en el banquillo. Necesitan laterales, centrocampistas y algún delantero fiable que pueda competir con Benzema en posiciones ofensivas. Las Champions han evitado año tras otro esta remodelación, pero esto ya no puede esperar más. Quizás, Pochettino tampoco.