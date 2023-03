El Madrid renovará a Militao pese a tener siete expedientes por resolver

El central brasileño ampliará contrato dos temporada, del 25 al 27, pero siguen abiertos varias contratos que finalizan el 30 de junio A cuatro meses del final sólo se sabe que Mariano se irá y que Benzema seguirá. Kroos, Modric, Nacho, Asensio y Ceballos están en el mercado

El Real Madrid se está tomando con mucha calma la situación de los siete jugadores que acaban contrato el 30 de junio. Si se van todos, la plantilla se quedaría con 16 profesionales y otros cinco jugadores que acaban contrato en 2024. Lo importante, parece ser, es atar a los profesionales que mejor rinden como Militao. Al brasileño le quedan dos temporadas firmadas, pero el club se ha adelantado para asegurarse su continuidad otras dos más, hasta 2027. “Madrid será su casa durante muchos años”, confirmado su agente Ulisses Jorge hace una semana para confirmar la noticia, aunque falta que el club la oficialice.

De los siete jugadores que están pendientes de renovar y sobre los que el club mantiene un escrupuloso silencio, solo hay dos casos más o menos claros: que Mariano no seguirá el 1 de julio y que Benzema ampliará hasta el 2024 por contrato, haciendo efectiva la cláusula que tenía tras ganar el Balón de Oro. Incluso así, los siete jugadores son libres para negociar desde el 1 de enero con otros equipos en una situación extraña y que trae a la memoria el ‘caso Mbappé’, con el que no firmaron nada y a última hora decidió quedarse en París. Lo mismo puede ocurrir con esos seis jugadores descartado Mariano.

MODRIC, ASENSIO Y CEBALLOS ESPERAN AL CLUB

Modric, 37 años, es el ejemplo que más desconcierta al madridismo porque lo renovaría con los ojos cerrados por muchos motivos, pero el principal es porque sigue haciéndoles felices cuando juega. Pero el croata no sabe nada de nada. “Quiero seguir, pero porque lo merezca”, dijo para encandilar a los fans blancos, que miran a un club paralizado que no hace ni un gesto hacia el jugador. Kroos es un caso diferente. Sobre el papel tiene una oferta encima de la mesa para renovar, que ha metido en la nevera más de lo previsto. Dijo que se decidiría en febrero, pero estamos en marzo y no hay respuesta.

Nacho es un caso similar al del alemán. El fichaje de Rudiger le ha llevado a “pasarlo mal” por jugar menos que en temporadas anteriores, y se está pensando si seguir o aceptar una oferta que mejore las condiciones que le ofrece el Madrid. Por último, los casos más llamativos son los de Ceballos y Asensio. Dos jugadores de presente que presuntamente siguen esperando a que el club les llame para negociar sus situaciones. Ambos tienen cartel para encontrar acomodo en otros equipos y, seguramente, percibiendo el mismo salario que en el Madrid, donde ocupan uno de los últimos escalafones.