Kroos critica abiertamente la nueva camiseta del Real Madrid

El centrocampista explicó que le resulta incómodo jugar con cuello en el podcast que tiene junto a su hermano "Es una gran mierda", dijo el alemán sobre la camiseta de su equipo

El alemán Toni Kroos, que ya cargó contra los premios The Best, ha sorprendido esta vez con las declaraciones que ha realizado en el podcast que comparte con su hermano Felix, Einfacht mal Luppen, donde ha criticado abiertamente el nuevo diseño que tiene la camiseta del Real Madrid actual.

No es la primera vez que Kroos opina sobre las camisetas que le toca vestir ya que hace unos años el centrocampista se deshizo en halagos con la casaca que le tocó vestir en la temporada 19/20, donde llegó a decir que es la camiseta más bonita que ha llegado a ponerse a lo largo de su carrera: Si no ganamos un título con esta camiseta, es una absoluta desfachatez y una falta de respeto a la camiseta. Gracias a Dios, al final quedamos campeones. A veces, ni siquiera quería cambiarla. Quería llevármela a casa, aunque ya tenía 60, porque sabía que en algún momento me las quitarían de las manos”. Sin embargo, la de este año no parece gustarle lo más mínimo porque tiene cuello, y no ha dudado en decirlo.

”Esta temporada también tenemos cuello. Un polo no es una camiseta de fútbol. Esto va dirigido a todos los fabricantes: ¡esto es una gran mierda! Las camisetas con cuello no son buenas, son incómodas y nada agradables. Y luego tienes dos botones ahí arriba. Solo falta que le añadan unos cuantos botones más y ya nos ponemos a jugar con camisa, ¿o qué? No es agradable...”, dijo el centrocampista teutón, sin pelos en la lengua.