El Madrid, atento al futuro de Alphonso Davies

El lateral zurdo no ha renovado con el Bayern de Múnich y los blancos no le pierden de vista Mendy sigue siendo una incógnita por su historial de lesiones y Fran García acaba de aterrizar

El Real Madrid sigue trabajando en el rejuvenecimiento de su plantilla, apostando por talento joven. Si bien esta temporada ha apostado por Bellingham o Arda Güler -entre otros-, el curso siguiente contará con Endrick y ya piensa en otros futbolistas para reforzar el equipo.

Uno de los nombres que lleva años vinculado en la órbita del Real Madrid es Alphonso Davies. El lateral izquierdo del Bayern de Múnich encaja en el proyecto deportivo del conjunto blanco y a sus casi 23 años tiene una gran proyección.

El cuadro blanco se ha reforzado este verano en con la llegada de Fran García para ocupar el carril zurdo de la defensa. La incertidumbre del estado físico de Ferland Mendy, quien acumula más de una decena de lesiones desde que llegó al Bernabéu en 2019, obliga a los madridistas a reforzarse en dicha posición.

En Chamartín buscan un lateral zurdo para la próxima década, que logre asentarse en el equipo y haga olvidar el legado de Marcelo con la camiseta blanca.

Davies tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2025, pero no ha cerrado su renovación con el conjunto bávaro. Es el primer paso para que el Real Madrid, que observa su situación sin tomar partido, acabe llevándose el gato al agua. Ahora bien, el Bayern no lo pondrá nada fácil: no es un club vendedor y el coste de traspaso será más que elevado.