Guardiola: "Solo tenemos que hacer lo que ya hemos hecho"

El técnico del Manchester City analizó el encuentro de semifinales de Champions ante el Real Madrid "Les he pedido a mis jugadores que disfruten, que sean ellos mismos", reveló Pep Guardiola

Pep Guardiola recibirá con su Manchester City este miércoles por la noche al Real Madrid. Es el último partido ante de la final de Estambul y, tras el 1-1 del Santiago Bernabéu, solo puede quedar uno. El técnico catalán analizó el encuentro en rueda de prensa y lo que con una exhibición de discurso motivacional, pragmático, entusiasta y agradecido con todo lo que le ha permitido vivir el fútbol. Como esta eliminatoria ante los blancos.

Lo primero que le preguntaron es por su legado como técnico, una pregunta que, a sus 52 años, quizá llega pronto, pero que respondió encantado: "Mi legado ya es excepcional, pero sabemos lo importante que es el partido de mañana, uno de los más importantes por la competición, el rival, por muchas cosas". Ahí acabo su valoración personal y arrancó las palabras dedicadas a sus jugadores: les he dicho que disfruten, que tenemos mucha suerte de estar aquí, que está en nuestras manos, que depende de nosotros. Solo necesitamos ganar un partido para estar en la final y tengo un 'feeling' increíble en el equipo". Y es que, "pase lo que pase, les agradeceré mucho por darme la posibilidad de estar aquí otra vez".

No se trata de emociones

"Llegamos muy bien porque estamos en la final de la FA Cup, pero tenemos que jugar mucho mejor de lo que hicimos en Madrid", aunque, eso sí, sin olvidarse de lo hecho hasta ahora durante la temporada: "Lo único que tenemos que hacer es lo que ya hemos hecho. Queremos ganar la Champions, para eso también me trajeron aquí, pero tenemos que ser lo suficientemente listos para ganar este partido". Y es que considera que, obviamente "estamos cerca, muy cerca", pero, al mismo tiempo "creo que estamos muy lejos. La cierto es que es un sueño hecho realidad estar aquí".

El Etihad será clave

Pep Guardiola aseguró que el estadio estará lleno y que "vamos a por ello desde el primer minuto hasta el final. Habrá que sufrir y con nuestra gente lo vamos a hacer. Sé que la gente estará cerca nuestro. No nos van a dejar solos. Estoy seguro. Han estado en los malos momentos y también en los buenos", aunque, eso sí, recordó que "jugamos once contra once". A su equipo les ha avisado de que "tendrán que hacer una actuación increíble". Y que, para ello, el fútbol tiene que salir "de forma natural porque jugamos en casa. Nos sentimos libres, es el sentimiento que tengo y lo único que me preocupa es ser nosotros mismos. He jugado diez semifinales y he perdido ocho, sé lo que se siente y hay cosas que no controlas, pero mi único deseo es ser nosotros mismos".