El plan de Guardiola para 'romper' al Real Madrid

El City tuvo problemas para superar el bloque bajo blanco en la ida, y Pep piensa una estrategia útil que libere a Haaland El noruego es pieza clave en ataque, el juego bascula para encontrarle o que abra espacios para sorprender desde atrás

Pep Guardiola es consciente de que el entramado defensivo del Real Madrid es poderoso en bloque bajo. El objetivo de Ancelotti de recuperar el esférico para salir al contragolpe buscando la velocidad y habilidad de Vinicius, Rodrygo y Valverde, con Benzema y Modric como directores de orquesta. De ahí que el City cuide con mimo especial la circulación para evitar daños. Sin embargo, en la ida se encontró con un problema inesperado, que Haaland fue anulado por los centrales madridistas para impedir que participara en el juego y, sobre todo, que rematara con ventaja donde es letal.

“Alaba y Rüdiger estaban muy cerca de Haaland y no le hemos encontrado. Hay que ajustar algo. Jugamos en casa con nuestra gente”, decía el técnico del Manchester City tras empatar en el Bernabéu (1-1). Pep ha encajado el sistema para surtir de balones al noruego, que no le servirá de nada si los centrales blancos le maniatan. El entrenador de Sampedor es consciente de que los de Ancelotti intentarán repetir la receta en el Etihad, con Rudiger de secante de su goleador. “Ocuparon muy bien los espacios entre Carvajal y Camavinga. Haaland estaba con grandes defensas y no era fácil. No había huecos que atacar. Normalmente bascula al central y eso libera el espacio, pero esta vez no pudo”, agregaba.

ESCENARIO SIMILAR

El Madrid volverá a cederle las bandas para cerrar espacios por el centro, por donde se mueven Gundogan y De Bruyne, los encargados de conectar con Haaland si hay problemas para profundizar por las bandas. La opción es aumentar la presión sin balón para provocar el error en la salida del juego blanco, como ocurrió en el empate de De Bruyne, e imprimir una marcha más en la circulación del balón. Además, Haaland debería sacrificarse abriendo espacios para sorprender desde atrás con Gundogan, Rodri o De Bruyne. Además, Bernardo Silva y Grealish pueden perfilar su juego hacia dentro dejando las bandas para la entrada de los laterales, algo que no acabó de funcionar en el Bernabéu por la amenaza que supone la salida de los blancos a las espaldas de sus carrileros.

La ecuación es complicada porque el Real Madrid es un rival peligroso cuando le dejan espacios. Kroos y Modric son capaces de romper línea,s con pases milimétricos en el caso del alemán, o con eslálones largos del croata acciones que también maneja con vértigo Valverde. Si conectan con los de arriba las ocasiones se suceden. La consigna es asegurar el control de la pelota y repliegues supersónicos cuando la pierdan, mientras que el objetivo ofensivo se centra en que Haaland tenga más apoyos o se sacrifique para abrir espacios para que sus compañeros puedan sorprender desde atrás.