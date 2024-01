Griezmann silenció a Vinicius

Vinicius, que llegaba al partido contra el Atlético de Madrid lanzado después de convertir un ‘hat-trick’ en la primera parte de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, quedó frenado en seco en la Copa del Rey. El delantero brasileño fue silenciado por el francés Antoine Griezmann, que selló el pase del equipo rojiblanco a los cuartos de final del torneo del KO en la prórroga tras un error del brasileño.

El ‘7’ del Real Madrid se las prometía muy felices. En la Liga sumaba cuatro goles, en la Champions dos y en la Supercopa de España, tres. Solo le faltaba anotar en la Copa, pero no pudo alargar su buen momento y se quedó sin poder igualar la marca que tenía Brahim, el único jugador blanco en ver puerta en todas las competiciones.

Vinicius, por si fuera poco, fue el jugador que no pudo frenar a Griezmann en la jugada que decidió el clásico madrileño en el minuto 100. Al madridista le robó la cartera el jugador del Atlético y, pese a tratar de frenar a Griezmann, fue superado por el ex del FC Barcelona en el área y no tuvo más opción que dejarle armar la pierna para no incurrir en una posible pena máxima. El epílogo más amargo para el delantero brasileño.

Palabras

Las buenas intenciones que verbalizó Vinicius después de ser campeón de la Supercopa quedaron en nada: “Estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños que me están mirando”, dijo. Sin embargo, cuatro días después, volvió a estar rodeado por la polémica.

Vinicius se las tuvo con De Paul, Hermoso, Koke, Simeone y el público del Cívitas Metropolitano, al que encendió con celebraciones provocativas y totalmente fuera de lugar. El brasileño debe seguir aplicándose